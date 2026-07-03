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Таня Боброва
AI

Разработчик моделей для генерации видео Kling привлёк $2,8 млрд

Kuaishou, по словам источников, планирует выделить сервис в отдельную компанию и вывести на биржу.

Источник: Ying Tang / NurPhoto / Getty Images / Bloomberg
Источник: Ying Tang / NurPhoto / Getty Images / Bloomberg
  • Инвесторы вложили в Kling около 19 млрд юаней ($2,8 млрд), пишет WSJ со ссылкой на китайскую Kuaishou Technology. Раунд пока не закрыт — общий объём инвестиций потенциально может достичь $3 млрд.
  • Среди инвесторов газета называет Guofang Investment, BlueFive Capital, Tencent и других. По словам Bloomberg, в нём также поучаствовала Alibaba. Оценка до инвестиций — около $15 млрд, добавляет агентство.
  • В результате сделки доля материнской компании может сократиться до 68,33%. Если удастся привлечь суммарно $3 млрд, оценка может достичь примерно $18 млрд после инвестиций, пишет Bloomberg.
  • После Kuaishou Technology собирается выделить Kling в отдельную компанию, рассказывали источники The Information. А затем вывести её на биржу в 2027 году. 3 июля 2026 года акции Kuaishou росли на 6,9%, но к закрытию остались примерно на том же уровне.
Ася Карпова
AI
Kling открыла всем пользователям доступ к модели Kling 3.0 и её версиям Omni и Motion Control

До этого они были доступны подписчикам Ultra.

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