Разработчик моделей для генерации видео Kling привлёк $2,8 млрд

Kuaishou, по словам источников, планирует выделить сервис в отдельную компанию и вывести на биржу.Источник: Ying Tang / NurPhoto / Getty Images / BloombergИнвесторы вложили в Kling около 19 млрд юаней ($2,8 млрд), пишет WSJ со ссылкой на китайскую Kuaishou Technology. Раунд пока не закрыт — общий объём инвестиций потенциально может достичь $3 млрд.Среди инвесторов газета называет Guofang Investment, BlueFive Capital, Tencent и других. По словам Bloomberg, в нём также поучаствовала Alibaba. Оценка до инвестиций — около $15 млрд, добавляет агентство.В результате сделки доля материнской компании может сократиться до 68,33%. Если удастся привлечь суммарно $3 млрд, оценка может достичь примерно $18 млрд после инвестиций, пишет Bloomberg.После Kuaishou Technology собирается выделить Kling в отдельную компанию, рассказывали источники The Information. А затем вывести её на биржу в 2027 году. 3 июля 2026 года акции Kuaishou росли на 6,9%, но к закрытию остались примерно на том же уровне.Ася КарповаAI4 марKling открыла всем пользователям доступ к модели Kling 3.0 и её версиям Omni и Motion Control До этого они были доступны подписчикам Ultra.#новости