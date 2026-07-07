Anthropic добавила режим ИИ-агента Claude Cowork в вебе и на мобильных устройствах

Доступ сначала получат пользователи с подпиской Max.Источник: Anthropic Anthropic представила режим ИИ-агента Claude Cowork для автономного редактирования файлов и выполнения задач на компьютере в январе 2026 года. Он предназначен для повседневных рабочих задач.До этого Cowork работал только в десктопных приложениях для Windows и macOS. Теперь он доступен в вебе и на мобильных устройствах. Пользователи могут начать задачу на десктопе и продолжить на смартфоне. Если закрыть ноутбук, Claude продолжит работать.Источник: Anthropic Доступ к бета-версии будут «раскатывать» постепенно, начиная с пользователей с подпиской Max. Начать сессию с Cowork в вебе можно с домашнего экрана на claude.ai. На мобильных устройствах режим доступен на боковой панели в приложении Claude для iOS и Android.Ася КарповаAI21 июняАвтоматизации в Claude для бизнеса и креативных отраслей: как использовать Claude Cowork, Design и Code Инструкции и примеры для тех, кто пока работает с Opus 4.8 только в чате.#новости