Meta* отключила функцию создания дипфейков по фотографиям из публичных аккаунтов Instagram* после негативной реакции пользователей

По словам компании, она «не попала в цель». Источник: CnetИнструмент позволял создавать изображения на основе фотографий из публичных аккаунтов Instagram*. Функция появилась в июле 2026 года вместе с запуском Muse Image — генератора изображений от лаборатории «суперинтеллекта» Meta*.Спустя несколько дней компания отключила функцию, заявив, что она «не попала в цель», пишет TechCrunch. В Meta* отметили, что хотели предоставить пользователям «полезный творческий инструмент», но решили убрать его после негативных отзывов.Некоторых пользователей возмутило, что Instagram* позволял сгенерировать картинку с любым человеком, у которого открыт профиль, если ему больше 18 лет. Для этого нужно было указать никнейм в запросе. Согласие владельца аккаунта не требовалось, он также не получал уведомление, что с ним сгенерировали картинку и выложили ли её в ленту.При этом пользователи могли запретить генерировать изображения с собой в настройках или разрешить создавать их только избранным людям в приложении Meta* AI.*Meta, владеющая Instagram* признана в России экстремистской организацией и запрещена.Полина ЛааксоAI7 июляЛаборатория «суперинтеллекта» Meta* выпустила первую модель для генерации изображений Muse Image — её добавили в ИИ-помощника Meta* AI А ещё в Instagram* Stories, но пока только в США.#новости