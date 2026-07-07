Лаборатория «суперинтеллекта» Meta* выпустила первую модель для генерации изображений Muse Image — её добавили в ИИ-помощника Meta* AI

А ещё в Instagram* Stories, но пока только в США.Источник генераций здесь и ниже: Meta*Модель для генерации картинок Muse Image разработала Meta* Superintelligence Labs, рассказала компания. К промптам можно прикреплять изображения.По словам разработчиков, Muse Image хорошо справляется с надписями, поэтому подойдёт в том числе для создания, например, инфографики, приглашений, постеров и открыток. Список поддерживаемых языков не привели.Лимиты на бесплатные генерации есть, но компания их не раскрыла.Для американских пользователей Instagram* компания также добавила более 30 ИИ-эффектов для видео и фото в Stories и возможность «создавать свои эффекты по промпту».Примеры готовых ИИ-эффектовПользовательский промпт: «Добавь данные о погоде на данный момент»Пользователи из стран, где ИИ-помощник также доступен в WhatsApp*, получили возможность генерировать картинки в мессенджере — в чате с Meta* AI.Meta* на момент публикации не раскрывает список государств, но в одной из прежних справок упоминала свыше 20, включая США, Канаду, Индию и Австралию.На примере чат-бота просят отредактировать фото так, будто оно снято в «золотой час», сделать закат поярче, добавить блик от солнца и приблизить пару в кадреРаньше Meta* использовала модели сторонних разработчиков, в частности, Midjourney и Black Forest Labs.В планах — расширить список регионов, в которых будет доступна новая Muse Image, добавить её в Facebook и Messenger, а также выпустить модель для генерации видео Muse Video (сроков пока нет).В апреле 2026 года Meta* Superintelligence Labs представила свою первую закрытую языковую модель Muse Spark. Она понимает текст, голос и картинки, но сама генерирует только текст.ИИ-лабораторией руководит основатель Scale AI Александр Ван. Scale AI разрабатывает инструменты для разметки, подготовки и оценки данных, которые потом используют в обучении и тестах ИИ-моделей.*Meta, владеющая Instagram, Facebook, Messenger и WhatsApp*, признана в России экстремистской организацией и запрещена. #новости