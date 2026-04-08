Meta* представила закрытую модель Muse Spark — первую от лаборатории «суперинтеллекта»

Её встроили в помощника Meta* AI.Сравнение Muse Spark с Gemini 3.1 и GPT 5.4 Pro в бенчмарке «Последний экзамен человечества» и других. Источник: Meta*Muse Spark — первая модель в линейке больших языковых моделей от Meta* Superintelligence Labs, которой руководит основатель Scale AI Александр Ван, рассказала компания.Модель легла в основу Meta* AI в приложении и на сайте. «В ближайшие недели» компания планирует добавить обновления в Instagram*, Facebook*, Messenger*, WhatsApp* и «умные» очки, а также расширить список стран. Через API модель будет доступна «избранным партнёрам» в режиме закрытого превью.При работе с помощником пользователи могут переключаться между режимом быстрого ответа и «глубокого рассуждения», а сам Meta* AI — параллельно запускать несколько субагентов для решения задачи.Источник: Meta*Muse Spark обрабатывает голосовые, текстовые и графические входные данные, выходные — только текст, пишет Axios. Среди примеров компания приводит сканирование полки в магазине — модель может по фотографии закусок определить те, в которых наибольшее содержание белка, и выдать рейтинг.Источник: Meta*Также есть «режим покупок». Источник: Meta*Линейка Muse станет вторым крупным ИИ-проектом Meta* после моделей Llama, отмечает The Verge. Последнюю базовую Llama 4 компания выпустила в апреле 2025 года. После этого Марк Цукерберг счёл, что ИИ-модели развиваются «медленно», и лично подключился к найму исследователей.Muse Spark внутри компании называлась Avocado — о её разработке в конце 2025 года рассказали источники Bloomberg. По словам агентства, над ней работали более девяти месяцев и в компании рассматривают проект как обновление ИИ-стратегии. Ван — сторонник закрытых моделей.По словам собеседника издания, хотя Meta* и планирует в будущем выпустить open-source-модель, она также рассматривает возможность продавать доступ к API Muse Spark и ввести подписку на Meta* AI.Сравнение Muse Spark с Opus 4.6, Gemini 3.1 Pro, GPT 5.4 и Grok 4.2 в некоторых бенчмарках. Источник: Meta**Meta, которая владеет Messenger, WhatsApp, Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости