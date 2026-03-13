NYT: Meta* отложила выпуск новой базовой ИИ-модели как минимум до мая 2026 года — пока она уступает Gemini 3 в тестах

Глава Meta* Марк Цукерберг летом 2025 года заявил, что компания планирует представить новые ИИ-модели, которые «раздвинут границы возможного», в 2026-м.

Над базовой моделью под кодовым названием Avocado компания работает «несколько месяцев», пишет NYT со ссылкой на источники. Внутренние тесты показали: Avocado лучше предыдущих моделей Meta* и превосходит Gemini 2.5, которую Google выпустила в марте 2025 года, но уступает более новой Gemini 3.0. С рассуждениями, генерацией текста и программированием она также справляется хуже, чем разработки OpenAI и Anthropic.

Из‑за этого Meta* решила перенести релиз Avocado с марта как минимум на май 2026 года, говорят собеседники. Руководство компании даже обсуждало вариант временно лицензировать Gemini, но окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Meta* выпустила свою последнюю базовую модель Llama 4 в апреле 2025 года. После этого Марк Цукерберг счёл, что ИИ-модели в компании развиваются «медленно», и лично подключился к найму исследователей в апреле 2025 года.

В начале июня Bloomberg узнало, что он формирует команду для своей лаборатории по созданию «суперинтеллекта» и переманивает сотрудников из OpenAI и Google. Новое подразделение возглавил основатель Scale AI Александр Ван, а разработку продуктов — бывший гендиректор GitHub Нат Фридман.



В июле Meta* наняла главу ИИ-подразделения Apple Жомин Пана, предложив «десятки миллионов долларов» в год. Bloomberg, The Wall Street Journal и TechCrunch со ссылками на источники также писали о 16 исследователях, которые перешли в Meta*, в том числе Александре Колесникове из OpenAI и Антоне Бахтине из Anthropic.

В октябре компания сообщила о сокращении 600 сотрудников ИИ-подразделения. В компании объяснили решение желанием избавиться от чрезмерной бюрократии и сделать процесс работы более гибким.

В ноябре из Meta* ушёл главный специалист по ИИ Ян Лекун. Он запустил собственный стартап Advanced Machine Intelligence Labs по разработке «моделей мира», который привлёк $1,03 млрд при оценке в $3,5 млрд.

В январе 2026-го Meta* сообщила, что за год планирует потратить на связанные с разработкой ИИ цели до 135 миллиардов долларов — вдвое больше, чем за весь 2025-й.