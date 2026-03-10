Стартап Advanced Machine Intelligence бывшего руководителя ИИ-отдела Meta* Яна Лекуна привлёк $1,03 млрд при оценке в $3,5 млрд

Компания занимается разработкой ИИ-систем, «способных к рассуждениям и планированию в условиях реального мира».Ян Лекун. Фото BloombergВ раунде приняли участие фонды Cathay Innovation, Greycroft, Hiro Capital, HV Capital и Bezos Expeditions, пишет Reuters. Других подробностей сделки издание не приводит.Ян Лекун с 2013 года возглавлял Лабораторию фундаментальных исследований ИИ в Meta*. В ноябре 2025-го он покинул компанию, и объявил о запуске стратапа Advanced Machine Intelligence (AMI) по разработке «моделей мира» — ИИ-систем, которые понимают «динамику» реального мира, в том числе его физические и пространственные характеристики.По словам Лекуна, существующие модели, основанные прогнозировании следующего слова или пикселя, не позволяют создавать «ИИ-агентов с широкими возможностями».AMI пока не представила свои разработки. Потенциальными клиентами стартапа могут стать предприятия, которые используют сложные производственные системы — например, автопроизводители, аэрокосмические компании, а также биомедицинские и фармацевтические фирмы, говорит Лекун.Со временем технология может распространиться и на потребительский рынок, полагает он: «Домашние роботы должны будут обладать определённым уровнем здравого смысла и понимать окружающий мир».*Meta признана в России экстремистской и запрещена. #новости