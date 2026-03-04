Популярное
Данила Бычков
AI

Meta* создаст организацию Applied AI Engineering для ускорения работы по разработке «суперинтеллекта» — WSJ

Её возглавит действующий руководитель подразделения Reality Labs.

Источник: Bloomberg
  • У новой команды будет «плоская структура» — до 50 сотрудников на одного менеджера, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании.
  • Applied AI Engineering будет сотрудничать с лабораторией Meta* Superintelligence — вместе они продолжат работу по созданию «суперинтеллекта». Организацию возглавит президент Reality Labs Махер Саба.
  • В команде будет два направления: первое займётся разработкой интерфейса для ИИ-моделей, второе будет генерировать данные и оценивать команды, непосредственно работающие над моделями, отмечает издание.
  • Саба подчеркнул во внутренней записке, что для создания моделей нужны не только исследователи и вычислительные мощности, но и «реальные данные и обратная связь». По его словам, компания достигла «значительного прогресса» и может «вырваться вперёд, если удвоит усилия».
  • В январе 2026 года NYT сообщало, что Meta* запланировала уволить 10% сотрудников в подразделении Reality Labs, которое работает над метавселенной и гарнитурами виртуальной реальности.
  • Глава Meta* Марк Цукерберг лично подключился к найму исследователей в апреле 2025 года из-за «медленного» развития ИИ-моделей компании.
  • Лабораторию Meta* по созданию «суперинтеллекта» летом 2025-го возглавил основатель Scale AI Александр Ван, а разработку продуктов — бывший гендиректор GitHub Нат Фридман.

*Meta признана экстремистской и запрещена в России.

#новости

