Meta* запланировала уволить 10% сотрудников в подразделении Reality Labs, которое работает над метавселенной и гарнитурами виртуальной реальности — NYT

Компания сосредотачивается на ИИ. Источник: The New York TimesВсего в штате Reality Labs трудится около 15 тысяч человек, сокращения затронут около 10% из них, пишет The New York Times со ссылкой на источники.Причина увольнений — компания меняет приоритеты и сосредотачивается на искусственном интеллекте, пишет издание.Официально об увольнениях Meta* может объявить уже 13 января 2026 года. Сокращения в основном ударят по тем, кто работает над гарнитурами виртуальной реальности и соцсетью в метавселенной.Как отмечает NYT, потребители пока не стремятся покупать гарнитуры виртуальной реальности, а инвесторы начали с «опаской» относиться к расходам Meta*, которая в том числе начала тратить деньги на центры обработки данных для ИИ.Цукерберг лично подключился к найму исследователей в апреле 2025 года из-за «медленного» развития ИИ-моделей компании.В начале июля 2025 года Meta* наняла главу ИИ-подразделения Apple Пан Жомина, предложив «десятки миллионов долларов» в год.Bloomberg, The Wall Street Journal и TechCrunch со ссылками на источники сообщали о 16 исследователях, которые перешли в Meta*, в том числе Александре Колесникове из OpenAI и Антоне Бахтинеиз Anthropic.Лабораторию Meta* по созданию «суперинтеллекта» возглавил основатель Scale AI Александр Ван, а разработку продуктов — бывший гендиректор GitHub Нат Фридман.*Meta признана экстремистской и запрещена в России.#новости