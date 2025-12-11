Meta* в 2026 году запланировала запустить «закрытую» ИИ-модель с платным доступом — Bloomberg

Предыдущая разработка разочаровала Марка Цукерберга, теперь он с новой командой работает над привлечением денег. Источник: BloombergКодовое название модели — Avocado, её компания собирается представить весной 2026 года, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.По словам собеседников издания, её могут запустить как «закрытую» модель, доступ к которой можно будет продавать и «жёстко» контролировать. Стоимость доступа пока неизвестна.Такой шаг приблизит Meta* к практике Google и OpenAI и станет отходом компании от стратегии открытого исходного кода, которую она продвигала многие годы.Стратегия компании изменилась в начале 2025 года, когда она выпустила открытую ИИ-модель Llama 4. Та «разочаровала» Кремниевую долину и гендиректора платформы Марка Цукерберга, отмечает Bloomberg. Он отстранил от работы часть команды, занимавшейся проектом, и привлёк новых специалистов.Теперь Цукерберг проводит много времени с новой командой под названием TBD Lab и лично работает над сменой фокуса компании на модель, способную приносить деньги, пишет издание. Цукерберг лично подключился к найму исследователей в апреле 2025 года из-за «медленного» развития ИИ-моделей компании.В начале июля 2025 года Meta* наняла главу ИИ-подразделения Apple Жомин Пана, предложив «десятки миллионов долларов» в год.Bloomberg, The Wall Street Journal и TechCrunch со ссылками на источники сообщали о 16 исследователях, которые перешли в Meta*, в том числе Александре Колесникове из OpenAI и Антоне Бахтинеиз Anthropic.Лабораторию Meta* по созданию «суперинтеллекта» возглавил основатель Scale AI Александр Ван, а разработку продуктов — бывший гендиректор GitHub Нат Фридман.*Meta, которая владеет Threads, WhatsApp, Facebook и Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.#новости