Meta* столкнулась с критикой от пользователей из-за функции создания дипфейков по фотографиям в публичных аккаунтах Instagram*

Компания объяснила, что генерации с собой можно запретить в настройках.Марк Цукерберг выложил генерации пользователей в свой аккаунт. Источник: CnetMeta* представила модель для создания ИИ-изображений Muse Image 7 июля 2026 года. Она доступна в приложении Meta*AI, а также в Instagram* и WhatsApp*. В будущем её планируют добавить в Facebook*. В пользовательском рейтинге AI Arena Muse заняла второе место после GPT Image 2.0 от OpenAI.Некоторых возмутило, что Instagram* позволяет сгенерировать картинку с любым человеком, у которого открыт профиль, если ему больше 18 лет. Для этого нужно указать никнейм в запросе. Согласие владельца аккаунта не понадобится.Редактор Cnet проверил, что генератор картинок сделал картинку с его коллегой без разрешения. Источник: CnetTechCrunch пишет, что Meta* не уведомляет пользователей, что с ними сгенерировали картинку и выложили ли её в ленту. Это нарушает право на приватность, считают в соцсетях.Генерация MuseИсточник: @genel_aiДля сравнения: генерация GPT Image 2.0 от OpenAIИсточник: @genel_aiВ Meta* пояснили, что пользователи могут запретить генерировать изображения с собой в настройках. Для этого нужно перейти в раздел Sharing and reuse и отключить опцию Allow people to reuse your content on Instagram* and with AI features at Meta* («Разрешить повторно использовать контент в Instagram* и с помощью ИИ-функций Meta*»).Также можно разрешить генерировать картинки избранным людям в приложении Meta* AI. Во время создания ИИ-аватара в нём предложат выбрать: дать доступ к образу только самому пользователю, избранным подписчикам, взаимным подписчикам или всем. Изменить настройки можно будет в разделе Your likeness в настройках.В начале июня 2026 года Wired обнаружило в коде приложения Meta* AI функцию NameTag для распознавания людей через «умные» очки. В компании заявили изданию, что окончательное решение о выпуске функции ещё не принято.Ася КарповаПраво9 янвБританское правительство призвало местного регулятора применить к X ограничительные меры вплоть до блокировки Из-за сексуализированных дипфейков, которые разрешено генерировать в соцсети.*Meta, владеющая Facebook , Instagram и WhatsApp признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости