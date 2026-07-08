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Ася Карпова
AI

Meta* столкнулась с критикой от пользователей из-за функции создания дипфейков по фотографиям в публичных аккаунтах Instagram*

Компания объяснила, что генерации с собой можно запретить в настройках.

Марк Цукерберг выложил генерации пользователей в свой аккаунт. Источник: Cnet
Марк Цукерберг выложил генерации пользователей в свой аккаунт. Источник: Cnet
  • Meta* представила модель для создания ИИ-изображений Muse Image 7 июля 2026 года. Она доступна в приложении Meta*AI, а также в Instagram* и WhatsApp*. В будущем её планируют добавить в Facebook*. В пользовательском рейтинге AI Arena Muse заняла второе место после GPT Image 2.0 от OpenAI.
  • Некоторых возмутило, что Instagram* позволяет сгенерировать картинку с любым человеком, у которого открыт профиль, если ему больше 18 лет. Для этого нужно указать никнейм в запросе. Согласие владельца аккаунта не понадобится.
Редактор Cnet проверил, что генератор картинок сделал картинку с его коллегой без разрешения. Источник: Cnet
Редактор Cnet проверил, что генератор картинок сделал картинку с его коллегой без разрешения. Источник: Cnet
  • TechCrunch пишет, что Meta* не уведомляет пользователей, что с ними сгенерировали картинку и выложили ли её в ленту. Это нарушает право на приватность, считают в соцсетях.

Генерация Muse

Источник:<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fgenel_ai%2Fstatus%2F2074759504542216498%3Fs%3D20&postId=3017903" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank"> @genel_ai</a>
Источник: @genel_ai

Для сравнения: генерация GPT Image 2.0 от OpenAI

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fgenel_ai%2Fstatus%2F2074759504542216498%3Fs%3D20&postId=3017903" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">@genel_ai</a>
Источник: @genel_ai
  • В Meta* пояснили, что пользователи могут запретить генерировать изображения с собой в настройках. Для этого нужно перейти в раздел Sharing and reuse и отключить опцию Allow people to reuse your content on Instagram* and with AI features at Meta* («Разрешить повторно использовать контент в Instagram* и с помощью ИИ-функций Meta*»).
  • Также можно разрешить генерировать картинки избранным людям в приложении Meta* AI. Во время создания ИИ-аватара в нём предложат выбрать: дать доступ к образу только самому пользователю, избранным подписчикам, взаимным подписчикам или всем. Изменить настройки можно будет в разделе Your likeness в настройках.
  • В начале июня 2026 года Wired обнаружило в коде приложения Meta* AI функцию NameTag для распознавания людей через «умные» очки. В компании заявили изданию, что окончательное решение о выпуске функции ещё не принято.
Ася Карпова
Право
Британское правительство призвало местного регулятора применить к X ограничительные меры вплоть до блокировки

Из-за сексуализированных дипфейков, которые разрешено генерировать в соцсети.

Источник: Getty Images

*Meta, владеющая Facebook , Instagram и WhatsApp признана в России экстремистской организацией и запрещена.

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