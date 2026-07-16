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Данила Бычков
AI

Meta* будет уведомлять родителей, если подросток обсуждает самоповреждения с чат-ботом Meta* AI

Функция уже доступна пользователям Instagram* в США, Великобритании, Австралии и Канаде.

Источник: Meta*
Источник: Meta*
  • Родители будут получать уведомление, если подросток обсуждает с Meta* AI самоубийство или причинение себе вреда, пишет TechCrunch. Для выявления таких случаев компания разработала ИИ-систему, отмеченные ею чаты дополнительно будут проверять сотрудники Meta*.
  • Родителям также будут присылать рекомендации и контакты служб, которые могут помочь в подобной ситуации. Пока функция доступна пользователям Instagram* в США, Великобритании, Австралии и Канаде. К концу 2026 года она появится по всему миру.
  • Кроме того, Meta* будет связываться с экстренными службами, если в переписке с чат-ботом обнаружат угрозу жизни пользователя — как подростка, так и взрослого.
  • В мае 2026 года в ChatGPT добавили экстренный контакт на случай, если в переписках заметят обсуждение суицида. Если «обученные специалисты» OpenAI обнаружат, что человек спрашивал бота, как навредить себе, доверенному лицу придёт уведомление.

*Meta, которая владеет Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #meta

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