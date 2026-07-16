Китайская Moonshot выпустила открытую модель Kimi K3 с 2,8 трлн параметров

Веса компания обещает выложить в июле 2026 года.Источник: Kimi Kimi K3 — самая способная модель компании. У неё 2,8 трлн параметров, контекстное окно до 1 млн токенов и «нативная мультимодальность», рассказал стартап. Модель сочетает возможности «3D-рассуждений», программирования и визуальные возможности, особенно способна в генерации инфографики, моушн-дизайне и анимации, сложных интеллектуальных задачах.На старте Kimi K3 будет по умолчанию использовать максимальный уровень «мышления», в будущих обновлениях добавят режимы low- и high-effort.Модель доступна в чат-боте Kimi, в Kimi Code и Kimi Work, а также через API. Цены — $3 и $15 за 1 млн входных и выходных токенов соответственно. Веса компания обещает опубликовать 27 июля 2026 года.Компания отметила: хотя общая производительность Kimi K3 уступает самым мощным на рынке частным моделям вроде Claude Fable 5 и GPT 5.6 Sol, в тестах она показывает одни из лучших результатов.Сравнение результатов Kimi K3 с моделями других разработчиков в задачах на разработку. Источник: KimiСравнение результатов Kimi K3 и других моделей в агентных задачах. Источник: KimiИсточник: KimiMoonshot AI основана в 2023 году в Китае. Предыдущая модель — представленная в апреле 2026 года открытая Kimi K2.6. В некоторых тестах на программирование она, по словам компании, превзошла GPT-5.4 и Claude Opus 4.6 в среднем на балл. Но уступила GPT-5.4 в тестах на работу с визуальными данными.В мае, писало SCMP, Moonshot привлекла около $2 млрд при оценке в $20 млрд. По данным издания, разработчик готовится провести размещение на Гонконгской бирже.#новости