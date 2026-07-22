Они «сбежали» из изолированной среды во время тестов и проникли в инфраструктуру Hugging Face, чтобы найти решение для бенчмарка ExploitGym. Глава OpenAI Сэм Альтман. Фото Reuters 16 июля 2026 года платформа для обучения и тестирования моделей Hugging Face рассказала о взломе части своих систем. Компания назвала атаку «беспрецедентной», поскольку её осуществили ИИ-агенты без участия людей. Взлом обнаружили и предотвратили с помощью собственных ИИ-решений.21 июля OpenAI призналась, что атаку осуществили агенты на базе GPT-5.6 Sol и «ещё более продвинутой модели». Они смогли «сбежать» из изолированной среды во время тестирования.По данным компании, модели были «чрезмерно сосредоточены» на прохождении набора тестов ExploitGym. Чтобы решить задачу, они использовали ранее не обнаруженную уязвимость «нулевого дня» в одной из внутренних систем OpenAI и получили доступ к интернету.После этого они определили, что нужные для решения данные есть на Hugging Face и начали искать способы получить их. Затем модели смогли проникнуть в инфраструктуру платформы и добиться удалённого выполнения кода на серверах Hugging Face.В OpenAI заметили аномальную активность моделей после того, как команда безопасности Hugging Face обнаружила атаку. Компании проводят совместное расследование и работают над устранением последствий.«Главный урок инцидента — в том, что безопасность и защита моделей должны идти в ногу с быстро развивающимися возможностями», — заявили в OpenAI. Компания также пообещала «усилить меры защиты» и «замедлить темпы исследований» до полного устранения уязвимостей.#новости #openai #huggingface