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Ася Карпова
AI

Google DeepMind распустила команду AlphaFold, которая получила Нобелевскую премию за модель, предсказывающую структуры белков для поиска лекарств

Некоторых специалистов перевели в подразделение Gemini.

Источник: Getty Images
Источник: Getty Images
  • Google перевела большинство ключевых исследователей AlphaFold и авторов научных статей на другие проекты, а некоторые сотрудники уволились из компании, пишет Financial Times.
  • AlphaFold — это ИИ-модель, предсказывающая трёхмерную структуру белков на основе последовательностей аминокислот. Она используется для ускорения разработки лекарств, создания вакцин и изучения болезней Альцгеймера и Паркинсона. С помощью второй версии модели AlphaFold2 разработчики смогли определить структуру нескольких белков коронавируса SARS-CoV-2.
  • ИИ-систему разрабатывали с 2018 года. В 2024-м глава DeepMind Демис Хассабис и старший научный сотрудник Джон Джампер получили за работу Нобелевскую премию по химии. Они помогли решить проблему самопроизвольного сворачивания аминокислот в сложные трёхмерные структуры, которую не могли разрешить 50 лет.
  • Джампер объявил, что покидает DeepMind и переходит в Anthropic, в июне 2026 года. Вслед за ним туда же ушли несколько его коллег.
  • Google также подтвердила Financial Times, что часть сотрудников AlphaFold перевели на проекты, связанные с чат-ботом Gemini. Другие специалисты перешли в Isomorphic Labs — «дочку» Alphabet (материнская компания Google), занимающуюся разработкой лекарств.
  • В 2021-м AlphaFold опубликовала статьи с описанием методологии и предсказаниями структур для полного набора белков человека, а также запустила базу данных AlphaFold Protein Structure Database с более чем 200 млн структур белков. Она доступна бесплатно всем исследователям.
Таня Боброва
Инвестиции
Акции Alphabet падали на 7,2% на фоне ухода из компании двух ведущих ИИ-специалистов за неделю

Один переходит в OpenAI, второй — в Anthropic.

Источник: Matthias Balk via Getty Images / Quartz

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