Google DeepMind распустила команду AlphaFold, которая получила Нобелевскую премию за модель, предсказывающую структуры белков для поиска лекарств

Некоторых специалистов перевели в подразделение Gemini.Источник: Getty ImagesGoogle перевела большинство ключевых исследователей AlphaFold и авторов научных статей на другие проекты, а некоторые сотрудники уволились из компании, пишет Financial Times.AlphaFold — это ИИ-модель, предсказывающая трёхмерную структуру белков на основе последовательностей аминокислот. Она используется для ускорения разработки лекарств, создания вакцин и изучения болезней Альцгеймера и Паркинсона. С помощью второй версии модели AlphaFold2 разработчики смогли определить структуру нескольких белков коронавируса SARS-CoV-2.ИИ-систему разрабатывали с 2018 года. В 2024-м глава DeepMind Демис Хассабис и старший научный сотрудник Джон Джампер получили за работу Нобелевскую премию по химии. Они помогли решить проблему самопроизвольного сворачивания аминокислот в сложные трёхмерные структуры, которую не могли разрешить 50 лет.Джампер объявил, что покидает DeepMind и переходит в Anthropic, в июне 2026 года. Вслед за ним туда же ушли несколько его коллег.Google также подтвердила Financial Times, что часть сотрудников AlphaFold перевели на проекты, связанные с чат-ботом Gemini. Другие специалисты перешли в Isomorphic Labs — «дочку» Alphabet (материнская компания Google), занимающуюся разработкой лекарств.В 2021-м AlphaFold опубликовала статьи с описанием методологии и предсказаниями структур для полного набора белков человека, а также запустила базу данных AlphaFold Protein Structure Database с более чем 200 млн структур белков. Она доступна бесплатно всем исследователям.Демис Хассабис соосновал DeepMind Technologies в 2010 году — вместе с Шейном Леггом и Мустафой Сулейманом. В 2014 году стартап купила Alphabet более чем за $500 млн.Таня БоброваИнвестиции22 июняАкции Alphabet падали на 7,2% на фоне ухода из компании двух ведущих ИИ-специалистов за неделю Один переходит в OpenAI, второй — в Anthropic.#новости