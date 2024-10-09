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Полина Лааксо
AI

Нобелевскую премию по химии получили учёные из ИИ-подразделения Google DeepMind

Его глава Демис Хассабис и старший научный сотрудник Джон Джампер.

  • Нобелевский комитет отметил исследователей за разработку ИИ-модели, которая смогла решить проблему «50-летней давности» — это предсказание сложных структур белка по аминокислотной последовательности.
  • Как объясняло «N+1», это важно не только для биологических, но и медицинских исследований. Например, с помощью второй версии модели AlphaFold2 разработчики смогли определить структуру нескольких белков коронавируса SARS-CoV-2.
  • Нобелевскую премию по химии также присудили биохимику и специалисту по вычислительной биологии Дэвиду Бэйкеру — за «компьютерный дизайн белков».
Предсказанная алгоритмом и экспериментально полученная структура белков. Источник: Google DeepMind
Артур Томилко
AI
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области машинного обучения и нейросетей

Лауреатами стали американец Джон Хопфилд и британец Джеффри Хинтон — его называют «крёстным отцом искусственного интеллекта».

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области машинного обучения и нейросетей

#новости

33
13
13 комментариев
mrSmith

Когда прочитал строчку "Демис Хассабис соосновал DeepMind Technologies в 2010 году..." подумал, нет тот ли это Демис, который в своё время пилил игры Black and White, Republic: The Revolution и пр. Полез на википедию, оказалось - тот. Вот это поворот.

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A. Lipnitsky Jr

Тот

1
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Вадим Д.

Эх, Полина. А я на пикабе 9 часов назад об этом написал (-:
Что ж такое делается, что о нобелевке пишут в последнюю очередь? Доколе?! (-:

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Shoo

Что ж такое делается, что люди не стесняясь говорят о том, что постят что-то на Пикабу.

5
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НаряднаяШайга

Эх, крутая новость. Большие люди. человечество шагает вперёд, а мы назад)

1
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dru dru

Эти itшники уже нобелевскую премию мира получают по химии и физике, а дальше что - по литературе? Осталось теперь чтобы тиктокерщицы и онлифанщицы-ютуберы получили нобелевские премии мира, чтобы на фото были в очках ещё как положено

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dru dru

Из подразделения GoogleDeep

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