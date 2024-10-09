Нобелевскую премию по химии получили учёные из ИИ-подразделения Google DeepMind

Его глава Демис Хассабис и старший научный сотрудник Джон Джампер.Нобелевский комитет отметил исследователей за разработку ИИ-модели, которая смогла решить проблему «50-летней давности» — это предсказание сложных структур белка по аминокислотной последовательности.Как объясняло «N+1», это важно не только для биологических, но и медицинских исследований. Например, с помощью второй версии модели AlphaFold2 разработчики смогли определить структуру нескольких белков коронавируса SARS-CoV-2.Нобелевскую премию по химии также присудили биохимику и специалисту по вычислительной биологии Дэвиду Бэйкеру — за «компьютерный дизайн белков».Предсказанная алгоритмом и экспериментально полученная структура белков. Источник: Google DeepMindДемис Хассабис соосновал DeepMind Technologies в 2010 году — вместе с Шейном Леггом и Мустафой Сулейманом. В 2014 году стартап купила Alphabet более чем за $500 млн.Артур ТомилкоAI8 октНобелевскую премию по физике присудили за открытия в области машинного обучения и нейросетей Лауреатами стали американец Джон Хопфилд и британец Джеффри Хинтон — его называют «крёстным отцом искусственного интеллекта».#новости
Когда прочитал строчку "Демис Хассабис соосновал DeepMind Technologies в 2010 году..." подумал, нет тот ли это Демис, который в своё время пилил игры Black and White, Republic: The Revolution и пр. Полез на википедию, оказалось - тот. Вот это поворот.
Тот
Эх, Полина. А я на пикабе 9 часов назад об этом написал (-:
Что ж такое делается, что о нобелевке пишут в последнюю очередь? Доколе?! (-:
Что ж такое делается, что люди не стесняясь говорят о том, что постят что-то на Пикабу.
Эх, крутая новость. Большие люди. человечество шагает вперёд, а мы назад)
Эти itшники уже нобелевскую премию мира получают по химии и физике, а дальше что - по литературе? Осталось теперь чтобы тиктокерщицы и онлифанщицы-ютуберы получили нобелевские премии мира, чтобы на фото были в очках ещё как положено
Из подразделения GoogleDeep