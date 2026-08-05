Главный научный сотрудник Google Джефф Дин уйдёт из компании спустя 27 лет работы — вместе с коллегами он запустит ИИ-стартап Discovery Loop

Сама Google реорганизует ИИ-подразделение: глава DeepMind Демис Хассабис станет председателем.Источник: @JeffDeanДжефф Дин, который присоединился к Google в 1999 году и стал 30 сотрудником, уходит из компании для запуска своего ИИ-стартапа вместе с тремя коллегами — ведущим научным сотрудником DeepMind Ориолом Виньялсом, исследователем Куоком Ле и «ветераном» Google Санджай Гемаватом, пишет WSJ.Дин станет гендиректором Discovery Loop, цель которого — ускорить развитие технологий с помощью автоматизации многоэтапных научных и инженерных задач. На начальном этапе стартап сосредоточится на автоматизации исследований и разработок в области машинного обучения. Но планирует использовать свои наработки в разных отраслях: проектирование оборудования, разработка лекарств и прочих.Discovery Loop будет работать как public-benefit corporation — коммерческая компания, призванная приносить общественное и социальное благо, уточняет NYT.Стартап привлекает посевные инвестиции от Radical Ventures, Khosla Ventures и нескольких инвесторов Кремниевой долины, в том числе Alphabet (материнская компания Google). Раунд ещё не завершён, сумму инвестиций и оценку не раскрывают. Alphabet также согласилась предоставить облачные и вычислительные мощности.В Alphabet сообщили о реорганизации ИИ-подразделения. Глава Google DeepMind Демис Хассабис перейдёт на должность председателя лаборатории и главного научного сотрудника Alphabet и продолжит руководить Isomorphic Labs — подразделением, которое занимается разработкой лекарств. Хассабис соосновал DeepMind Technologies в 2010 году. В 2014 году стартап купила Alphabet, по данным СМИ, за $500 млн.Технический директор DeepMind и «главный ИИ-архитектор» Корай Кавукчуоглу займёт должность старшего вице-президента Google DeepMind и будет подчиняться напрямую главе Google Сундару Пичаи. Он будет курировать разработку Gemini и передовые ИИ-исследования.Google за последнее время потеряла и других высококвалифицированных специалистов, отмечает WSJ. В июне 2026 года соруководитель разработки ИИ-моделей Gemini и вице-президент по разработке Ноам Шазир сообщил о переходе в OpenAI. Тогда же об уходе из Google DeepMind сообщил старший научный сотрудник Джон Джампер — в Anthropic.В июле 2026-го Google DeepMind распустила команду AlphaFold, которая получила Нобелевскую премию за модель, предсказывающую структуры белков для поиска лекарств. Часть сотрудников перевели на проекты, связанные с чат-ботом Gemini. Другие специалисты перешли в Isomorphic Labs.Акции Google падают на фоне новостей на 3,92% — до $360,65 за штуку.#новости #google