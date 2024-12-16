Google начала тестировать сервис для генерации изображений по трём референсам: объекта, сцены и стиля

Пока его могут опробовать пользователи в США.Google Labs начала тестировать Whisk — экспериментальный сервис для генерации изображений без написания промптов пользователем.Источник: GoogleКартинку можно сгенерировать по трём изображениям-референсам: нужно загрузить одно для обозначения объекта, одно — для сцены и ещё одно — для стиля.Источник: GoogleПосле этого Gemini автоматически пропишет подробные промпты к изображениям, а затем передаст описания модели Imagen 3. Получившиеся изображения могут отличаться от ожидаемых, отмечает компания. Поэтому пользователи смогут посмотреть и отредактировать созданные для них промпты. Источник: Google#google #новости
ожидала увидеть смесь пончика и аниме-парня
Ну хорошо хоть не «пончик» парня 😃
Это как должно выглядеть
Круто, сейчас попробуем.
Жду, когда они добавят функцию угадывания моих мыслей по трём референсам: моему лицу, кредитному отчёту и погоде за окном
Вы наверное из тех клиентов которые вместо технического задания на дизайн, говорят, сделайте что нибудь,а я посмтрю.
Тем временем в России Греф впарил Путину обычный IVR под видом ИИ и теперь президен убежден, что у РФ технологическое преимущество.