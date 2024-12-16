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Таня Боброва
AI

Google начала тестировать сервис для генерации изображений по трём референсам: объекта, сцены и стиля

Пока его могут опробовать пользователи в США.

  • Google Labs начала тестировать Whisk — экспериментальный сервис для генерации изображений без написания промптов пользователем.
Источник: Google
Источник: Google
  • Картинку можно сгенерировать по трём изображениям-референсам: нужно загрузить одно для обозначения объекта, одно — для сцены и ещё одно — для стиля.
Источник: Google
Источник: Google
  • После этого Gemini автоматически пропишет подробные промпты к изображениям, а затем передаст описания модели Imagen 3. Получившиеся изображения могут отличаться от ожидаемых, отмечает компания. Поэтому пользователи смогут посмотреть и отредактировать созданные для них промпты.
Источник: Google

#google #новости

55
14 комментариев
Ирина Шевелева

ожидала увидеть смесь пончика и аниме-парня

1
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Axel

Ну хорошо хоть не «пончик» парня 😃

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у нас отмена

Это как должно выглядеть

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Геннадий Карпенко

Круто, сейчас попробуем.

1
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Заевская Елизавета

Жду, когда они добавят функцию угадывания моих мыслей по трём референсам: моему лицу, кредитному отчёту и погоде за окном

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Геннадий Карпенко

Вы наверное из тех клиентов которые вместо технического задания на дизайн, говорят, сделайте что нибудь,а я посмтрю.

1
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Покушай булочек

Тем временем в России Греф впарил Путину обычный IVR под видом ИИ и теперь президен убежден, что у РФ технологическое преимущество.

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