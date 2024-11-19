Apple предложила инвестировать в Индонезии $100 млн для снятия запрета на продажу iPhone 16 — Bloomberg

В десять раз больше, чем планировала изначально.Apple предложила инвестировать в экономику Индонезии почти $100 млн в течение двух лет, пытаясь убедить местные власти снять запрет на продажи iPhone 16 в стране, рассказали источники Bloomberg.Предыдущий план Apple предполагал инвестиции на сумму около $10 млн в завод по производству аксессуаров и компонентов в городе Бандунг, говорили источники агентства. После этого министерство промышленности страны призвало топ-менеджеров компании встретиться с чиновниками.По данным Bloomberg, министерство пока не приняло окончательное решение по последнему предложению компании. Apple и ведомство не ответили на запросы.Apple обещает инвестиции после того, как в октябре 2024 года Индонезия запретила продавать в стране iPhone 16. Причина запрета — компания не выполнила обязательства по инвестициям в местную экономику, вложив только 1,5 трлн индонезийских рупий (около $95 млн) вместо 1,7 трлн. Кроме того, страна требует, чтобы смартфоны и планшеты были на 40% локализованы.Как отмечает Bloomberg, через инвестиции производитель iPhone пытается получить доступ к 278 млн пользователей Индонезии, более половины из которых моложе 44 лет и хорошо разбирается в технологиях.Источник: Apple#новости
ЦРУ обидно, что где-то 200 млн челиков ходят не с их терминалом сбора данных, а с китайским. И это накануне (на куске кануна) битвы в регионе.
Странная логика, что цру не обидно за 146млн которые не ходят с их терминалом сбора информаии в процессе битвы в регионе
Миром правит ЦРУ, а компании существуют как декорации для этого.
Людей кстати разводят в пробирках, чтобы у ЦРУ вообще была аудитория для всех этих манипуляций
Откуда столько дебилов в комментариях называющих индонезийцев обезьянами/папуасами и прочими унтерменшами?
Это боты лахтинские или дядя Вова реально настолько поднял уровень дискусиии в восточной европе за эти три года?
Откуда столько дебилов в комментариях называющих индонезийцев обезьянами/папуасами и прочими унтерменшами?Это знаменитая русская дружба народов. И чего все бегут от России?
как говорил мой классный руководитель еще 15 лет назад, мещанство в России это уже часть культурного кода