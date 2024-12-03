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Евгения Евсеева
Apple

Apple предложила инвестировать в экономику Индонезии $1 млрд для снятия запрета на продажу iPhone 16

В десять раз больше, чем компания уже предлагала.

  • В правительстве Индонезии сообщили, что Apple «улучшила» предложение по инвестициям — теперь она готова вложить в местную экономику $1 млрд, пишет Bloomberg.
  • Пока власти ожидают от Apple письменного подтверждения, но на словах стороны уже договорились об инвестициях.
  • По словам министра инвестиций Индонезии Розана Рослани, это «первый этап» в инвестициях Apple в страну. Вырастет ли сумма требований — неизвестно. Он отметил, что компания получает выгоду в Индонезии, поэтому должна инвестировать в неё и создавать рабочие места.
  • Apple никак заявление не комментировала.
Источник: Jetbu
Источник: Jetbu
  • Индонезия запретила продавать в стране iPhone 16 в октябре 2024 года, потому что Apple не выполнила обязательства по инвестициям в местную экономику: она вложила 1,5 трлн индонезийских рупий (около $95 млн) вместо 1,7 трлн.
  • Помимо этого, правительство требует, чтобы смартфоны были локализованы на 40%. С этим у Apple тоже проблемы. Чтобы запрет сняли, она сначала предложила вложить $10 млн в производство в Индонезии, а потом — $100 млн.

#новости #apple #индонезия

77
11
44 комментария
Сергей

Маловато. Отказывайтесь и просите 10 ярдов. Пусть прогибаются

8
4
1
Ответить
Hoachnt

Тогда они съебутся во Вьетнам просто

1
1
Ответить
Андрей

Интересно, какую финансовую модель построили apple при подобных ситуациях, от маржи они не откажутся.

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Император Нолимоций

This Christmas on TVRI

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Перекати Поле

Они наверное сейчас и думают, что продешевили

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Андрей Комягин

Ну вот! Другой разговор) а то 10 лямов несерьезно!)

8
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Axel

Вангую, недорого …

3
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