Apple предложила инвестировать в экономику Индонезии $1 млрд для снятия запрета на продажу iPhone 16

В десять раз больше, чем компания уже предлагала.В правительстве Индонезии сообщили, что Apple «улучшила» предложение по инвестициям — теперь она готова вложить в местную экономику $1 млрд, пишет Bloomberg.Пока власти ожидают от Apple письменного подтверждения, но на словах стороны уже договорились об инвестициях.По словам министра инвестиций Индонезии Розана Рослани, это «первый этап» в инвестициях Apple в страну. Вырастет ли сумма требований — неизвестно. Он отметил, что компания получает выгоду в Индонезии, поэтому должна инвестировать в неё и создавать рабочие места.Apple никак заявление не комментировала.Источник: JetbuИндонезия запретила продавать в стране iPhone 16 в октябре 2024 года, потому что Apple не выполнила обязательства по инвестициям в местную экономику: она вложила 1,5 трлн индонезийских рупий (около $95 млн) вместо 1,7 трлн.Помимо этого, правительство требует, чтобы смартфоны были локализованы на 40%. С этим у Apple тоже проблемы. Чтобы запрет сняли, она сначала предложила вложить $10 млн в производство в Индонезии, а потом — $100 млн.#новости #apple #индонезия
Маловато. Отказывайтесь и просите 10 ярдов. Пусть прогибаются
Тогда они съебутся во Вьетнам просто
Интересно, какую финансовую модель построили apple при подобных ситуациях, от маржи они не откажутся.
This Christmas on TVRI
Они наверное сейчас и думают, что продешевили
Ну вот! Другой разговор) а то 10 лямов несерьезно!)
Вангую, недорого …