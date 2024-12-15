В заметку внесена правка: данные про модель тоньше 8 мм и дешевле Pro относятся к будущему «супертонкому» устройству, которое якобы могут представить уже в 2025 году, а не к «раскладушке». Редактор vc.ru приносит извинения за допущенную ошибку.