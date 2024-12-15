Слухи о работе компании над «раскладушками» ходят как минимум с 2018 года.В заметку внесена правка: данные про модель тоньше 8 мм и дешевле Pro относятся к будущему «супертонкому» устройству, которое якобы могут представить уже в 2025 году, а не к «раскладушке». Редактор vc.ru приносит извинения за допущенную ошибку.В разложенном виде телефон будет «больше, чем iPhone 16 Pro Max», сказали собеседники WSJ. Диагональ у последнего — 6,9 дюйма.В феврале 2024 года СМИ со ссылкой на источники сообщали, что инженеры Apple хотят оснастить будущую «раскладушку» дисплеями в том числе с внешней стороны. WSJ же пишет, что предпочтительным сочли вариант с экранами «внутри». Apple якобы хочет успеть с выпуском к 2026 году, но технические сложности могут привести к переносу сроков.Складной планшет с диагональю 18,8 дюйма в разложенном виде должен стать своеобразной альтернативой ноутбуку, рассказали WSJ. Для сравнения: у ноутбуков MacBook Pro, представленных в октябре 2024 года, диагонали 14 и 16 дюймов, а у iPad Pro на M4 — 11 и 13 дюймов.Источники The Information говорили, что инженеры пытались избавиться от «залома», который появляется на экране после постоянных сгибаний. По данным обозревателя Bloomberg и инсайдера Apple Марка Гурмана, у них получилось «добиться прогресса». Сгиб «почти не видно».Пользовательское видение будущего смартфона. Источник: India TimesДавать комментарий WSJ в Apple отказались. Опрошенные аналитики напомнили: смартфоны компании не переживали радикальных изменений в дизайне с 2018 года. В основном улучшали производительность и камеры.В июне 2024 года Apple представила систему ИИ-функций Apple Intelligence, с которой из смартфонов совместимы только iPhone 15 Pro и дальше, но релизы функций затянулись, отмечает WSJ. Обещанную поддержку ChatGPT, например, подключили лишь в декабре.#apple #ipad #iphone #новости
Кому нужны раскладушки? 🤡
Э
м
э
йзинг!
Так они сейчас напишут, что они все переосмыслили и переизобрели. Не то, что глупые корейцы с китайцами
И стилус в комплекте
Тоже складной
Нет уж! Плати бабки за карандаш отдельно!
Вот смеху будет когда все проплаченные ломы кинутся нахваливать раскладухи от эпола😁