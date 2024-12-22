Apple разрабатывает «умный» дверной звонок с Face ID — Bloomberg

И замок к нему. Об этом сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Источники издания ещё в январе 2023 года говорили, что Apple работает над экраном для «умного» дома. У него будет экран диагональю примерно 6 дюмов и новая ОС. В апреле 2024 года они сообщали, что компания сосредоточится на домашних роботах после отказа от разработки беспилотного автомобиля.Теперь же компания разрабатывает сопутствующие устройства, в том числе — «умный» дверной звонок и замок с разблокировкой по Face ID.Звонок будет беспроводным и сможет подключаться к замку. В нём будет расширенное распознавание лиц: он сможет «узнавать» лица жильцов дома и открывать им дверь.Как говорит Гурман, звонок, вероятно, сможет работать и с замками от сторонних производителей. Либо же компания будет сотрудничать с уже существующими производителями «умных» замков, чтобы представить совместное решение.Пока разработки находятся в ранней стадии — звонок и замок выйдут не раньше конца 2025 года.#новости #apple
- динь-динь
- кто там?
- эмэйзинг
- заходи...
У нас уже есть свой фейс айди в росии
А потом он беглых разработчиков с русскими корнями домой на пустит.
Беспилотный авто -> домашний робот -> дверной звонок
а Face ID тоже будет глючить?
не будет, это же не xiaomi
Еще недавно Xiaomi косила под Apple , а теперь как-то наоборот получается