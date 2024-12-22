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Евгения Евсеева
Apple

Apple разрабатывает «умный» дверной звонок с Face ID — Bloomberg

И замок к нему.

  • Об этом сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Источники издания ещё в январе 2023 года говорили, что Apple работает над экраном для «умного» дома. У него будет экран диагональю примерно 6 дюмов и новая ОС. В апреле 2024 года они сообщали, что компания сосредоточится на домашних роботах после отказа от разработки беспилотного автомобиля.
  • Теперь же компания разрабатывает сопутствующие устройства, в том числе — «умный» дверной звонок и замок с разблокировкой по Face ID.
  • Звонок будет беспроводным и сможет подключаться к замку. В нём будет расширенное распознавание лиц: он сможет «узнавать» лица жильцов дома и открывать им дверь.
  • Как говорит Гурман, звонок, вероятно, сможет работать и с замками от сторонних производителей. Либо же компания будет сотрудничать с уже существующими производителями «умных» замков, чтобы представить совместное решение.
  • Пока разработки находятся в ранней стадии — звонок и замок выйдут не раньше конца 2025 года.

#новости #apple

33
11
11
29 комментариев
Максим Исаев

- динь-динь
- кто там?
- эмэйзинг
- заходи...

4
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Albert Torkhov

У нас уже есть свой фейс айди в росии

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Илья

А потом он беглых разработчиков с русскими корнями домой на пустит.

2
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Giraffe

Беспилотный авто -> домашний робот -> дверной звонок

2
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день за днем

а Face ID тоже будет глючить?

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Sergey

не будет, это же не xiaomi

3
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Artur Kuramshin

Еще недавно Xiaomi косила под Apple , а теперь как-то наоборот получается

1
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