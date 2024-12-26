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Полина Лааксо
Apple

Apple объяснила блокировку VPN-сервисов и приложений СМИ в российском App Store требованиями местного законодательства

«Проактивное» удаление она отрицает.

  • «Невыполнение законных распоряжений может привести к тому, что Apple не сможет поддерживать работу App Store в России или распространять там контент», — рассказал представитель Apple неправительственной правозащитной организации «Репортёры без границ» (RSF).
  • Правительство США, по его словам, наоборот, выступает за то, чтобы бизнес предоставлял россиянам «коммуникационные сервисы»: доступ к ним «способствует поддержанию принципов демократии».
  • По частным оценкам, на сентябрь 2024 года из российского App Store исчезло около 100 VPN-сервисов и несколько приложений иноагентских медиа.
  • В том же месяце TechRadar сообщило об открытом письме главе корпорации с просьбой восстановить приложения, удалённые по запросу Роскомнадзора (РКН). Его подписали разработчики VPN, журналисты и некоммерческие организации. Авторы обращения отмечали: действия Apple противоречат её собственной политике, согласно которой следует поддерживать свободу информации и слова.
Источник фото: StreetFins
Источник фото: StreetFins
  • С марта 2024 года РКН может блокировать сайты с данными об обходе ограничений с помощью VPN, Tor, анонимайзеров и других сервисов и методов.

  • Как писала «Роскомсвобода», использование VPN не запрещено, но нельзя описывать действия, которые помогают получить доступ к заблокированным ресурсам, убеждать других в привлекательности «обходных» сервисов, а также «давать представление о способах доступа к заблокированным ресурсам».

  • С 30 ноября РКН также запретил распространять статистическую, научную и научно-техническую информацию о VPN для обхода блокировок. Исключение сделали для сведений о «сервисах для обеспечения защищённого удалённого доступа». То есть тех, что не предназначены для обхода блокировок и используются для защиты конфиденциальных данных.

#новости

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150 комментариев
Дмитрий Куркаев

Просто обожаю.
Блокировка VPN «способствует поддержанию принципов демократии».

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Alexander Bobylev

Где об этом написано? Там сказано, что правительство США выступает за предоставление доступа к VPN, т.к. это "способствует поддержанию принципов демократии". А вот против этого сама Apple, т.к. ей нужно исполнять местное законодательство.

35
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Томский Сибирячок

По моему все логично. В демократии же не сказано, что жизнь будет устроена как все хотят, жизнь будет устроена как ее устроят при помощи спонсоров пришедшие к власти. Нравится - хлопай, не нравится - терпи.

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2
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Ree

так наоборот, вы статью наоборот читали что ли

8
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местный житель

Тоже с этого кекнул. А нас кто спросил обычных людей?

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Rgfrgfkar

Правильно, если под Демократией понимать как есть всё, деспотизм и тоталитаризм, а вы как понимаете это? Как "власть народа"? Ха-Ха-Ха!

1
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Анна Полякова

Так вроде же наоборот в статье.

1
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