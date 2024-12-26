Apple объяснила блокировку VPN-сервисов и приложений СМИ в российском App Store требованиями местного законодательства

«Проактивное» удаление она отрицает.«Невыполнение законных распоряжений может привести к тому, что Apple не сможет поддерживать работу App Store в России или распространять там контент», — рассказал представитель Apple неправительственной правозащитной организации «Репортёры без границ» (RSF).Правительство США, по его словам, наоборот, выступает за то, чтобы бизнес предоставлял россиянам «коммуникационные сервисы»: доступ к ним «способствует поддержанию принципов демократии».По частным оценкам, на сентябрь 2024 года из российского App Store исчезло около 100 VPN-сервисов и несколько приложений иноагентских медиа.В том же месяце TechRadar сообщило об открытом письме главе корпорации с просьбой восстановить приложения, удалённые по запросу Роскомнадзора (РКН). Его подписали разработчики VPN, журналисты и некоммерческие организации. Авторы обращения отмечали: действия Apple противоречат её собственной политике, согласно которой следует поддерживать свободу информации и слова.Источник фото: StreetFinsС марта 2024 года РКН может блокировать сайты с данными об обходе ограничений с помощью VPN, Tor, анонимайзеров и других сервисов и методов.Как писала «Роскомсвобода», использование VPN не запрещено, но нельзя описывать действия, которые помогают получить доступ к заблокированным ресурсам, убеждать других в привлекательности «обходных» сервисов, а также «давать представление о способах доступа к заблокированным ресурсам».С 30 ноября РКН также запретил распространять статистическую, научную и научно-техническую информацию о VPN для обхода блокировок. Исключение сделали для сведений о «сервисах для обеспечения защищённого удалённого доступа». То есть тех, что не предназначены для обхода блокировок и используются для защиты конфиденциальных данных.#новости
Просто обожаю.
Блокировка VPN «способствует поддержанию принципов демократии».
Где об этом написано? Там сказано, что правительство США выступает за предоставление доступа к VPN, т.к. это "способствует поддержанию принципов демократии". А вот против этого сама Apple, т.к. ей нужно исполнять местное законодательство.
По моему все логично. В демократии же не сказано, что жизнь будет устроена как все хотят, жизнь будет устроена как ее устроят при помощи спонсоров пришедшие к власти. Нравится - хлопай, не нравится - терпи.
так наоборот, вы статью наоборот читали что ли
Тоже с этого кекнул. А нас кто спросил обычных людей?
Правильно, если под Демократией понимать как есть всё, деспотизм и тоталитаризм, а вы как понимаете это? Как "власть народа"? Ха-Ха-Ха!
Так вроде же наоборот в статье.