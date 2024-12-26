Apple объяснила блокировку VPN-сервисов и приложений СМИ в российском App Store требованиями местного законодательства

Как писала «Роскомсвобода», использование VPN не запрещено, но нельзя описывать действия, которые помогают получить доступ к заблокированным ресурсам, убеждать других в привлекательности «обходных» сервисов, а также «давать представление о способах доступа к заблокированным ресурсам».

С 30 ноября РКН также запретил распространять статистическую, научную и научно-техническую информацию о VPN для обхода блокировок. Исключение сделали для сведений о «сервисах для обеспечения защищённого удалённого доступа». То есть тех, что не предназначены для обхода блокировок и используются для защиты конфиденциальных данных.