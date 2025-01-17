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Таня Боброва
Apple

Акции Apple упали на 4% на фоне отчёта аналитиков о падении продаж iPhone в Китае

Продажи стали одними из худших по итогам года.

  • Акции Apple упали на 4% по итогам торгов 16 января 2024 года, обратило внимание CNBC. Как отмечает издание, это худший показатель для компании с августа 2024 года.
  • Это произошло на фоне публикации отчёта аналитической Canalys, согласно которому Apple опустилась на третье место по продажам смартфонов в Китае по итогам 2024 года. Компания уступила китайским Vivo и Huawei.
  • Согласно отчёту, Apple поставила только 15% из 284 млн проданных в Китае смартфонов в 2024 году, что на 17% меньше год к году. Vivo занял 17% рынка, Huawei — 16%, писало Reuters. Аналитики Canalys отмечали, что это один из худших годовых показателей Apple в Китае.
  • Среди причин они называли постоянный выпуск флагманских моделей Huawei, распространение отечественных складных смартфонов в высоких ценовых сегментах, а также Andriod-брендов вроде Xiaomi и Vivo, которые завоёвывают лояльность потребителей за счёт «инноваций». Функции системы Apple Intelligence же недоступны в Китае.

#новости #apple

11
5 комментариев
Brno

А вот нечего было с дизайном так лажать

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Сергей

Оно и понятно. Местные скоро сделают свой айфон и выдавят яблочников с рынка.

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Камиль Харисян

С телевизором и выдвижной антенной

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Бинарный Ёж

Не топчик за такие деньги.

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Илья
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