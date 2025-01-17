Акции Apple упали на 4% на фоне отчёта аналитиков о падении продаж iPhone в Китае

Продажи стали одними из худших по итогам года.Акции Apple упали на 4% по итогам торгов 16 января 2024 года, обратило внимание CNBC. Как отмечает издание, это худший показатель для компании с августа 2024 года.Это произошло на фоне публикации отчёта аналитической Canalys, согласно которому Apple опустилась на третье место по продажам смартфонов в Китае по итогам 2024 года. Компания уступила китайским Vivo и Huawei.Согласно отчёту, Apple поставила только 15% из 284 млн проданных в Китае смартфонов в 2024 году, что на 17% меньше год к году. Vivo занял 17% рынка, Huawei — 16%, писало Reuters. Аналитики Canalys отмечали, что это один из худших годовых показателей Apple в Китае.Среди причин они называли постоянный выпуск флагманских моделей Huawei, распространение отечественных складных смартфонов в высоких ценовых сегментах, а также Andriod-брендов вроде Xiaomi и Vivo, которые завоёвывают лояльность потребителей за счёт «инноваций». Функции системы Apple Intelligence же недоступны в Китае.#новости #apple
А вот нечего было с дизайном так лажать
Оно и понятно. Местные скоро сделают свой айфон и выдавят яблочников с рынка.
С телевизором и выдвижной антенной
Не топчик за такие деньги.