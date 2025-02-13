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Apple

Приложение стримингового сервиса Apple TV+ вышло для мобильных Android-устройств

Его уже можно скачать.

  • Онлайн-кинотеатр Apple TV+ не был доступен на Android-смартфонах и планшетах с момента запуска в 2019 году — только на Android TV.
  • Приложение уже можно загрузить из Google Play, и оно оптимизировано даже для складных смартфонов. Пользователям доступны основные функции вроде офлайн-просмотра контента.
  • При этом через Android-приложение не получится приобретать фильмы и сериалы, которые не входят в подписку Apple TV+. Оформить её можно на сайте.
  • Apple TV+ — единственный зарубежный онлайн-кинотеатр, который продолжает работу в России на фоне ухода других сервисов в 2022 году.

#новости #apple #appletv

6
1
7 комментариев
Egor K.

А как насчет качества картинки и звука на андроид устройствах? Будет ли оно таким же хорошим, как на айфоне..

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user0564335

нет, им только в 144р.
а вообще, в Apple Music на андроид уже давно и пространственное аудио, и лослесс завезли. так что с TV+ скорее всего так же будет, с поправкой на возможности самих устройств

1
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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Не понимаю

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Илья
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Sanya

С царского плеча

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Алина Головина

Ахах, теперь постепенно придём к тому, что разница между IOS и Android будет лишь в названии)

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