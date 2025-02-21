Apple отключит сквозное шифрование в iCloud для пользователей в Великобритании

После новостей о требовании местных властей предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей iCloud по всему миру.Apple отключила для новых пользователей в Великобритании доступ к функции Advanced Data Protection (ADP) — сквозному шифрованию данных, в том числе фотографий, заметок и прочих, в iCloud. Об этом пишет The Verge. При включённой ADP доступ к данным может получить только пользователь.Компания не может автоматически отключить функцию у текущих пользователей — им дадут «определённое время», чтобы сделать это самостоятельно, для продолжения использования iCloud. О каком сроке идёт речь, в Apple не уточнили.Некоторые типы данных продолжат поддерживать сквозное шифрование по умолчанию — например, пароли и платёжная информация, указывает издание.Apple объявила об изменениях после сообщения The Washington Post. В начале февраля 2025 года издание написало со ссылкой на источники и неопубликованный приказ правительства Великобритании, что власти потребовали от компании предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей iCloud по всему миру.Источник: Apple / The Verge#новости #apple