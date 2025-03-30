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Таня Боброва
Apple

Apple запланировала обновить приложение «Здоровье» и добавить в него «ИИ-тренера» — Bloomberg

Сервис продолжит собирать данные с устройств и будет давать индивидуальные рекомендации по здоровью, узнало агентство.

  • Project Mulberry (внутреннее название инициативы) включает «полностью обновлённое» приложение «Здоровье» и ИИ-агента, который, по задумке, будет частично имитировать настоящего врача. Об этом пишет инсайдер компании и обозреватель Bloomberg Марк Гурман.
  • По данным агентства, обновление запланировано на весну или лето 2026 года. Приложение продолжит собирать данные с устройств, а после «ИИ-тренер» даст индивидуальные рекомендации по улучшению состояния здоровья пользователя, описывает издание идею.
  • Компания обучает ИИ-агента с помощью врачей в своём штате и в будущем планирует привлечь внешних специалистов, в том числе экспертов по сну, питанию, психическому здоровью и других, для создания обучающих видео.
  • Например, если приложение зафиксирует отклонение от нормы сердечного ритма, может появиться ролик, который объяснит риски сердечных заболеваний, пишет Bloomberg. По его данным, компания откроет пространство для съёмки видео и хочет найти известного врача, который мог бы стать «лицом» сервиса. Внутри компании некоторые называют сервис Health+.
  • Apple якобы работает и над функциями, которые будут использовать камеру на устройствах. По задумке, ИИ-агент сможет просматривать тренировки пользователя и подсказывать технику, пишет агентство.

#новости #apple

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