Apple запланировала обновить приложение «Здоровье» и добавить в него «ИИ-тренера» — Bloomberg

Сервис продолжит собирать данные с устройств и будет давать индивидуальные рекомендации по здоровью, узнало агентство.Project Mulberry (внутреннее название инициативы) включает «полностью обновлённое» приложение «Здоровье» и ИИ-агента, который, по задумке, будет частично имитировать настоящего врача. Об этом пишет инсайдер компании и обозреватель Bloomberg Марк Гурман.По данным агентства, обновление запланировано на весну или лето 2026 года. Приложение продолжит собирать данные с устройств, а после «ИИ-тренер» даст индивидуальные рекомендации по улучшению состояния здоровья пользователя, описывает издание идею.Компания обучает ИИ-агента с помощью врачей в своём штате и в будущем планирует привлечь внешних специалистов, в том числе экспертов по сну, питанию, психическому здоровью и других, для создания обучающих видео.Например, если приложение зафиксирует отклонение от нормы сердечного ритма, может появиться ролик, который объяснит риски сердечных заболеваний, пишет Bloomberg. По его данным, компания откроет пространство для съёмки видео и хочет найти известного врача, который мог бы стать «лицом» сервиса. Внутри компании некоторые называют сервис Health+.Apple якобы работает и над функциями, которые будут использовать камеру на устройствах. По задумке, ИИ-агент сможет просматривать тренировки пользователя и подсказывать технику, пишет агентство.#новости #apple