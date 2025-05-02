Тим Кук: если ничего не изменится, пошлины США увеличат расходы Apple за квартал на $900 млн

Компания отчиталась за второй квартал 2025 финансового года.Квартальная выручка выросла на 5% год к году — до $95,4 млрд, чистая прибыль составила $24,8 млрд против $23,6 млрд годом ранее.Продажи iPhone принесли $46,8 млрд (почти $46 млрд годом ранее), Mac — $7,9 млрд ($7,4 млрд), iPad — $6,4 млрд ($5,6 млрд), AirPods, Apple Watch и других устройств и аксессуаров — $7,5 млрд ($7,9 млрд). Выручка от услуг (Apple Music, Apple TV+ и другие) составила $26,6 млрд против $23,9 млрд годом ранее.Продажи в Китае, включая Тайвань и Гонконг, сократились на 2,3% — до $16 млрд. Аналитики ожидали, что они составят $16,8 млрд, пишет Bloomberg.По словам главы Apple Тима Кука, компания пока ощутила «ограниченное влияние» от импортных пошлин США. Если ничего не изменится, по оценке компании, её расходы вырастут дополнительно на $900 млн в третьем квартале из-за пошлин.Кук добавил, что «очень сложно» предсказывать. По его словам, сейчас Apple поставляет примерно половину iPhone для США из Индии и большинство других устройств — из Вьетнама. Компания по-прежнему производит «подавляющее большинство» своей продукции для других стран в Китае.Акции Apple на премаркете падают на 2,8% — до $207,4 за штуку.Таня БоброваApple9 апрПокупатели спешат обновить iPhone, а Apple ввозит больше устройств: как компания и её клиенты реагируют на пошлины США против Китая и других Потребители опасаются роста цен на устройства Apple. По данным СМИ, та предпринимает шаги, чтобы этого не допустить, но её акциям это не помогает.#новости #apple