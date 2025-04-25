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Артур Томилко
Apple

Apple запланировала до конца 2026 года перенести в Индию производство большинства iPhone для американского рынка — СМИ

Чтобы снизить издержки из-за тарифов президента США Дональда Трампа в отношении Китая.

Фото Bloomberg
Фото Bloomberg
  • О планах Apple рассказали источники FT и Bloomberg. По их словам, до конца 2026-го компания планирует вдвое увеличить производство iPhone в Индии — до 60-80 млн устройств в год.
  • По данным Bloomberg, с начала 2025 года в Индии выпустили около 40 млн iPhone. При этом в США Apple продаёт около 60 млн устройств в год.
  • Увеличение производства в Индии позволит Apple снизить издержки из-за тарифов Дональда Трампа в отношении Китая, где компания производит большую часть iPhone, отмечают собеседники.
  • До этого Bloomberg со ссылкой на источники писало: несмотря давление пошлин, Apple не сможет перенести производство iPhone в США — для этого нет поставщиков, мощностей и рабочей силы. Вместо этого компания сосредоточится на развитии заводов в Индии.

#новости

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