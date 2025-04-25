Apple запланировала до конца 2026 года перенести в Индию производство большинства iPhone для американского рынка — СМИ

Чтобы снизить издержки из-за тарифов президента США Дональда Трампа в отношении Китая.Фото BloombergО планах Apple рассказали источники FT и Bloomberg. По их словам, до конца 2026-го компания планирует вдвое увеличить производство iPhone в Индии — до 60-80 млн устройств в год.По данным Bloomberg, с начала 2025 года в Индии выпустили около 40 млн iPhone. При этом в США Apple продаёт около 60 млн устройств в год.Увеличение производства в Индии позволит Apple снизить издержки из-за тарифов Дональда Трампа в отношении Китая, где компания производит большую часть iPhone, отмечают собеседники.До этого Bloomberg со ссылкой на источники писало: несмотря давление пошлин, Apple не сможет перенести производство iPhone в США — для этого нет поставщиков, мощностей и рабочей силы. Вместо этого компания сосредоточится на развитии заводов в Индии.#новости