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Артур Томилко
Apple

Bloomberg: Apple не сможет перенести производство iPhone из Китая в США — для этого нет поставщиков, мощностей и рабочей силы

Вместо этого компания сосредоточится на развитии заводов в Индии.

Глава Apple Тим Кук на инаугурации Дональда Трампа. Фото Bloomberg 
Глава Apple Тим Кук на инаугурации Дональда Трампа. Фото Bloomberg 
  • Перенос производства iPhone в США мог бы стать подтверждением эффективности тарифной политики Дональда Трампа, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман. И в Белом доме, вероятно, считают это возможным — пошлины на товары из Китая уже достигли 145%.
  • Однако в обозримом будущем Apple вряд ли перенесёт производство из Китая в США, даже несмотря на планы инвестировать в американскую экономику $500 млрд в течение следующих четырёх лет, считает Гурман. Это связано сразу с рядом причин.
  • Китайские заводы, на которых выпускают iPhone, — почти самостоятельные города с сотнями тысяч жителей, школами, больницами и другой инфраструктурой. Одно из предприятий Foxconn в Чжэнчжоу даже получило прозвище iPhone City.
  • «Какой город в США сможет всё бросить и собирать только iPhone?» — задаётся вопросом бывший инженер-производственник Apple Мэтью Мур. Например, в Бостоне на производство смартфонов в масштабах китайских предприятий пришлось бы устроить всех жителей. Их там около 500 тысяч.
Территория завода Foxconn в Чжэнчжоу, фото Bloomberg
Территория завода Foxconn в Чжэнчжоу, фото Bloomberg
  • В Китае также живут миллионы людей, которые обучены работе с оборудованием и обладают навыками для сборки iPhone — этот процесс по-прежнему требует много ручного труда. По словам Мура, в США нет «инженерной поддержки для управления фабриками».
  • Тим Кук ещё в 2017 году объяснял зависимость Apple от Китая не низкой стоимостью рабочей силы, а большой концентрацией компетенций в одном месте, добавляет Гурман.
  • Один из аргументов в пользу переноса производства в США заключается в том, что Apple должна построить на родине полностью роботизированный завод. По мнению действующего министра торговли Говарда Лютника, такой подход устранит любые проблемы, связанные с человеческим фактором.
  • Однако воплотить это в жизнь пока невозможно, говорят собеседники, работавшие на производствах Apple. Новые материалы и внутренние компоненты iPhone, а также изменения в дизайне требуют переоснащения сборочных линий. Усложняют автоматизацию и темпы разработки — компания презентует новые устройства каждый год.
  • Значительно сократить потребность в ручном труде не смогли даже китайские предприятия, у которых есть доступ к более разнообразным и дешёвым средствам автоматизации, отмечают эксперты.
  • Кроме того, значительная часть оборудования, необходимого для выпуска iPhone, тоже производится в Китае, а в цепочке поставок материалов и компонентов для смартфонов Apple задействованы сотни компаний.
Полина Лааксо
Apple
Инфографика WSJ: откуда везут детали для iPhone 16 Pro и как может вырасти его себестоимость из-за пошлин

Если США и государства, в отношении которых их ввели, не найдут компромисс.

Источник: WSJ, TechInsights, iFixit
  • Пока что наиболее серьёзную попытку создать производственный центр за пределами Китая компания предприняла в Индии. Но на это ушло «десятилетие», отмечает Гурман.
  • Теперь индийские заводы помогают Apple избежать введённых против Китая пошлин. Ещё до вступления тарифов в силу компания отправила из Индии в США пять самолётов с iPhone, писали СМИ. А общий объём перевезённых смартфонов может достигать 1,5 млн штук (600 тонн).
  • Индийские предприятия уже могут производить до 35 млн iPhone в год. По оценкам экспертов, этого хватит, чтобы покрыть большую часть спроса в США. Однако цены на устройства всё равно могут вырасти, если пошлина на импорт из Индии увеличится до 26%.

#��овости #apple

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