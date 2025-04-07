Apple «перевезла» пять самолётов с iPhone из Индии в США накануне введения пошлин — The Times of India

Сделанные запасы временно «защитят» компанию от тарифов, которые ввёл Дональд Трамп.Apple «перевезла» пять самолётов с iPhone и другими устройствами из Индии в США за три дня на последней неделе марта 2025 года, пишет The Times of India со ссылкой на источники.Сделанные запасы временно «защитят» компанию от повышенных пошлин США, отмечает издание. Указ о них президент Дональд Трамп подписал в начале апреля 2025-го. С 5 апреля США начали брать пошлину в 10% со всех ввозимых в страну товаров, с 9 апреля ставка для Индии вырастет до 26%.По данным The Times of India, склады Apple в США заполнены «на несколько месяцев».Источники The Wall Street Journal рассказали, что Apple планирует отправить больше iPhone в США из Индии, чтобы компенсировать высокие пошлины для Китая. Для этой страны пошлины составят 54% с учётом тарифов, введённых ранее. Трамп при этом пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50%, если Пекин не откажется от ответных мер.В 2025 года Apple соберёт около 25 млн iPhone в Индии, примерно 10 млн из них обычно поставляют на местный рынок, оценил аналитик Bank of America Уомси Мохан. Если компания отправит все выпущенные в стране смартфоны в США, она сможет удовлетворить около 50% спроса в стране.Аналитики, на которых ссылается WSJ, отмечают, что переносить производство в США компании невыгодно даже с учётом пошлин. Например, в исследовательской Wedbush говорили: выпускать в США iPhone можно, если покупатели не против платить за устройство $3500.Полина ЛааксоAppleвчераИнфографика WSJ: откуда везут детали для iPhone 16 Pro и как может вырасти его себестоимость из-за пошлин Если США и государства, в отношении которых их ввели, не найдут компромисс. #новости #iphone #apple