Некоторые пользователи новой бета-версии iOS 26 решили, что Apple отказалась от «стеклянного» интерфейса

И поспешили «похоронить» презентованный месяц назад стиль. Другие говорят, что «жидкое стекло» просто менее заметно, а некоторые списали всё на баг.Apple выпустила третью бета-версию iOS 26, в которой, как полагают некоторые пользователи, «отказалась» от «стеклянного» интерфейса. Компания называет представленный в июне 2025 года дизайн Liquid Glass — «жидкое стекло».В X решение раскритиковали: некоторые пишут, что третья бета — «это грязное стекло, а не жидкое», негодуют, что «жидкое стекло» становится всё менее заметным с каждой новой бета-версией, и «хоронят» Liquid Glass, которая только появилась.Обозреватель Bloomberg Марк Гурман отметил: «Невероятно, что на дизайнерские решения Apple, которые разрабатывались много лет, может повлиять неделя комментариев в Twitter и на YouTube».iOS 26 Beta 2. Источник: @BrandonButchiOS 26 Beta 3. Источник: @BrandonButchИсточник: @abasisgeniusДругие пользователи отмечают, что «жидкое стекло» всё ещё «явно присутствует» в бете iOS 26, но иногда действительно едва заметно. Один из пользователей считает, что дизайн стал похожим на тот, что был в первой бета-версии.А некоторые указали на возможный баг: не может быть, чтобы Apple полностью отказалась от Liquid Glass после такой презентации на WWDC.#новости #ios #apple