Apple выпустила публичную бета-версию iOS 26 с эффектом «жидкого стекла»

iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26 и watchOS 26 также получили дизайн Liquid Glass.Источник: Apple / TechCrunchApple выпустила первую публичную бета-версию iOS 26 с интерфейсом Liquid Glass, «жидкое стекло», пишет TechCrunch. Ранние пользователи получат доступ к ОС до выхода официальной версии осенью 2025 года.Кроме дизайна, iOS 26 предлагает обновлённые функции. Например, приложение «Телефон» получило функцию Call Screening — неизвестный абонент должен назвать своё имя и причину звонка, прежде чем пользователь ответит.В групповых чатах в «Сообщениях» появятся настройки фона и индикаторы набора текста, также можно создавать опросы. Apple также анонсировала функцию перевода в реальном времени Live Translation для «Сообщений», FaceTime и «Телефона».Компания добавила приложение «Игры». С помощью него можно посмотреть все когда-либо загруженные игры, во что играют друзья, обновления и события в играх.С iPadOS 26 пользователи получили возможность открывать сразу несколько окон. По умолчанию приложения открываются на весь экран, но размер окна можно изменить. Приложения можно размещать в любом месте экрана, а окна закрывать и сворачивать, пишет The Verge.В watchOS 26 появилась голосовая функция Workout Buddy, цель которой — помочь сохранить мотивацию пользователя на протяжении тренировки. Помощник на базе Apple Intelligence начинает тренировку с напутствия и заканчивает итогами о проделанной работе, пишет The Verge. В середине тренировки он тоже должен предоставлять данные о прогрессе.Одно из крупных обновлений в macOS Tahoe 26 — поиск Spotlight с «умными» рекомендациями.Чтобы протестировать iOS 26, нужно зарегистрироваться в программе бета-тестирования на сайте Apple. Затем в настройках устройства выбрать «Основные», после — «Обновление ПО» и «Бета-обновления». iOS 26 поддерживают не все устройства.DTFApple9 июняМасштабный редизайн iOS 26 и всех систем: что показали на WWDC 2025 iPadOS стала ещё ближе к macOS.#новости