Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Инвестиции
Деньги
Личный опыт
Крипто
Путешествия
Образование
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Apple

Пользователь X заснял тестовый iPhone 17 — инсайдер подтвердил подлинность

Устройство покажут на осенней презентации компании.

  • Пользователь по именем Skyfops опубликовал фотографии тестировщика с iPhone 17, который должен выйти в 2025 году. Публикацией поделился инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман, подтвердив её подлинность.
Источник: @Skyfops
Источник: @Skyfops
Источник: @Skyfops
Источник: @Skyfops
  • Устройство похоже на рендеры, которые в феврале 2025 года выложил инсайдер Majin Bu. Судя по ним, iPhone 17 Air получит одну камеру и горизонтальный выступ на задней панели. iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max тоже обзаведутся выступом для камеры, а задняя крышка этих смартфонов будет выполнена из двух материалов: стекла и алюминия.
Источник: Majin Bu
Источник: Majin Bu
Источник: @asherdipps
Источник: @asherdipps
Источник: @kdctweets
Источник: @kdctweets

#новости #iphone

20
2
60 комментариев