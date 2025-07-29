Пользователь X заснял тестовый iPhone 17 — инсайдер подтвердил подлинность

Устройство покажут на осенней презентации компании. Пользователь по именем Skyfops опубликовал фотографии тестировщика с iPhone 17, который должен выйти в 2025 году. Публикацией поделился инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман, подтвердив её подлинность.Источник: @SkyfopsИсточник: @SkyfopsУстройство похоже на рендеры, которые в феврале 2025 года выложил инсайдер Majin Bu. Судя по ним, iPhone 17 Air получит одну камеру и горизонтальный выступ на задней панели. iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max тоже обзаведутся выступом для камеры, а задняя крышка этих смартфонов будет выполнена из двух материалов: стекла и алюминия.Источник: Majin BuИсточник: @asherdippsИсточник: @kdctweets#новости #iphone