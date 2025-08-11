Bloomberg сообщило о готовящемся обновлении App Intents у Apple — можно будет попросить Siri найти и отправить другу фото или прокомментировать пост в Instagram*

Планируемая дата релиза — весна 2026 года.Фреймворк App Intents позволяет разработчикам создавать свои команды для работы с их приложениями в том числе через Siri. По словам обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, в конечном счёте это обновление позволило бы управлять iPhone голосом.Среди потенциальных сценариев — попросить Siri найти в галерее, отредактировать и переслать фотографию другому пользователю; оставить комментарий под публикацией в соцсетях; прокрутить в интернет-магазине каталог и добавить товары в корзину; зайти в сервис.Аналогичным образом будет устроено взаимодействие с другими грядущими продуктами — например, с «умным» устройством для дома с дисплеем и роборукой. Без обновления App Intents у этой электроники будет меньше преимуществ перед продуктами от Amazon и Alphabet.Источник фото: CybernewsПо словам Гурмана, Apple знает, что «на кону», поэтому тесты и доработки функциональности — приоритет. Компания не хочет снова мелькать в новостях из-за невыполненных обещаний и неоправданных ожиданий.Среди задач, которые инженерам предстоит решить: обеспечить поддержку голосовых команд в «достаточном числе» сервисов и добиться от Siri «точности» при работе, например, с банковскими и медицинскими приложениями.По данным обозревателя, Apple тестирует функции в Uber, AllTrails, Temu, Amazon, YouTube, Facebook*, WhatsApp*, нескольких играх и собственных сервисах. Но при этом не исключает, что в сервисах, где цена ошибки высока, возможности Siri ограничат или вообще отключат.Полина ЛааксоМаркетинг4 авгGoogle подшутила над Apple за так и не выполненное обещание улучшить Siri и предложила владельцам iPhone «просто сменить смартфон» в предрелизной рекламе своего Pixel 10 Презентация новых устройств из линейки Pixel состоится 20 августа 2025 года.*Meta, владеющая Instagram, Facebook и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена. #новости