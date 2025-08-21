Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Техника
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Apple

«Функция таможни — не в создании лазеек для обхода распоряжений»: Masimo подала в суд на таможню США из-за восстановления функции измерения уровня кислорода в Apple Watch

У производителя медицинского оборудования и Apple идут многолетние тяжбы по поводу датчика.

  • Masimo подала в суд на Погранично-таможенную службу США из-за того, что та позволила Apple импортировать часы Apple Watch с работающим датчиком измерения уровня кислорода в крови, пишет Reuters.
  • По словам производителя, он узнал о решении службы от 1 августа 2025 года только после анонса Apple. Последняя 14 августа сообщила, что вернёт функцию измерения уровня кислорода в крови для Watch Series 9, Series 10 и Ultra 2 в США. Пользователи будут видеть данные на сопряжённом iPhone.
  • В иске Masimo отмечает, что «функция Погранично-таможенной службы заключается в обеспечении соблюдения распоряжений Комиссии по международной торговле США (ITC), а не в создании лазеек, которые делают их неэффективными». Компания просит суд продлить запрет для Apple на продажу часов с пульсоксиметром.
  • Представители Apple и таможни не ответили на запросы агентства. В Masimo отказались от комментариев.
Источник: AFP / Getty Images
Источник: AFP / Getty Images
  • Masimo впервые обвинила Apple в краже технологий мониторинга здоровья для Apple Watch в январе 2020 года. Apple подавала встречные иски.
  • В 2023 году суд в США признал Apple виновной по одному из исков в нарушении патентов на датчик измерения кислорода в крови. Компанию обязали прекратить продавать в США Watch Series 9 и Watch Ultra 2.
  • В январе 2024-го компания смогла договориться о возобновлении продаж этих моделей без пульсоксиметра. С тех пор все модели часов Apple продавались на территории США без работающей функции, писало MacRumors.

#новости #apple

4 комментария