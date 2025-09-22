Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Путешествия
Личный опыт
Деньги
AI
Крипто
Инвестиции
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Apple

Складной iPhone будет напоминать два соединённых iPhone Air и стоить около $2000 — Bloomberg

Apple планирует выпустить модель в 2026 году.

Концепт складного iPhone. Источник: 9to5Mac
Концепт складного iPhone. Источник: 9to5Mac
  • Обозреватель Bloomberg Марк Гурман поделился новыми деталями о разрабатываемом Apple складном iPhone со ссылкой на свои источники. По его словам, устройство будет напоминать два соединённых вместе iPhone Air.
  • Складной iPhone станет «звездой» продуктовой линейки компании и выйдет осенью 2026 года. Устройство будет «супертонким» и «до смешного» дорогим, отмечает Гурман. Минимальная цена нового iPhone составит около $2000.
  • Журналист также опроверг слухи о том, что смартфон будут производить в Индии. По его данным, производство складного iPhone запустят на заводах Foxconn в Китае.
  • В августе 2025 года Гурман сообщал, что Apple оснастит складное устройство четырьмя камерами — двумя задними, одной фронтальной и одной «внутренней». Также у этой модели iPhone вместо Face ID будет Touch ID, а разъём под SIM-карту не предусмотрен.

#новости #apple #iphone

Артур Томилко
Apple
«Поразительно тонкий и лёгкий, но с меньшей автономностью и одним динамиком»: журналисты опубликовали первые обзоры на iPhone Air
20
2
1
55 комментариев