Складной iPhone будет напоминать два соединённых iPhone Air и стоить около $2000 — Bloomberg

Apple планирует выпустить модель в 2026 году.Концепт складного iPhone. Источник: 9to5MacОбозреватель Bloomberg Марк Гурман поделился новыми деталями о разрабатываемом Apple складном iPhone со ссылкой на свои источники. По его словам, устройство будет напоминать два соединённых вместе iPhone Air.Складной iPhone станет «звездой» продуктовой линейки компании и выйдет осенью 2026 года. Устройство будет «супертонким» и «до смешного» дорогим, отмечает Гурман. Минимальная цена нового iPhone составит около $2000.Журналист также опроверг слухи о том, что смартфон будут производить в Индии. По его данным, производство складного iPhone запустят на заводах Foxconn в Китае.В августе 2025 года Гурман сообщал, что Apple оснастит складное устройство четырьмя камерами — двумя задними, одной фронтальной и одной «внутренней». Также у этой модели iPhone вместо Face ID будет Touch ID, а разъём под SIM-карту не предусмотрен.#новости #apple #iphone Артур ТомилкоApple18 сент