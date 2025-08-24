Cкладной iPhone получит четыре камеры и Touch ID вместо Face ID — Bloomberg

Выйти может в 2026 году, о чём также говорили источники WSJ и The Information.По данным обозревателя Марка Гурмана, у смартфона будет две задние камеры, одна фронтальная, а также одна «внутренняя».Раскладываться он должен как книга — подобные складные модели есть, например, у Samsung. Источники The Information говорили об обратном: что он будет выглядеть как привычная раскладушка и приводили в пример Samsung Galaxy Z Flip.Samsung Galaxy Z Fold 6. Источник фото: CNetSamsung Galaxy Z Flip. Источник фото: CNetCкладной смартфон оснастят сотовым модемом C2 собственной разработки. По характеристикам чип нового поколения близок к последнему аналогичному модему от Qualcomm, пишет Гурман. Его же якобы хотят установить в будущие модели iPhone 18 Pro. Разъёма для SIM-карты не будет. Тестируемая линейка цветов — чёрный и белый.Как, предположительно, может выглядеть iPhone. Источник: 9to5Mac#новости