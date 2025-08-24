Популярное
Полина Лааксо
Apple

Cкладной iPhone получит четыре камеры и Touch ID вместо Face ID — Bloomberg

Выйти может в 2026 году, о чём также говорили источники WSJ и The Information.

  • По данным обозревателя Марка Гурмана, у смартфона будет две задние камеры, одна фронтальная, а также одна «внутренняя».
  • Раскладываться он должен как книга — подобные складные модели есть, например, у Samsung. Источники The Information говорили об обратном: что он будет выглядеть как привычная раскладушка и приводили в пример Samsung Galaxy Z Flip.
Samsung Galaxy Z Fold 6. Источник фото: CNet
Samsung Galaxy Z Fold 6. Источник фото: CNet
Samsung Galaxy Z Flip. Источник фото: CNet
Samsung Galaxy Z Flip. Источник фото: CNet
  • Cкладной смартфон оснастят сотовым модемом C2 собственной разработки. По характеристикам чип нового поколения близок к последнему аналогичному модему от Qualcomm, пишет Гурман. Его же якобы хотят установить в будущие модели iPhone 18 Pro.
  • Разъёма для SIM-карты не будет. Тестируемая линейка цветов — чёрный и белый.
Как, предположительно, может выглядеть iPhone. Источник: 9to5Mac
Как, предположительно, может выглядеть iPhone. Источник: 9to5Mac

#новости

5
2
18 комментариев