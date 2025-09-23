Популярное
Полина Лааксо
Apple

Некоторые владельцы iPhone 17 и Air пожаловались на нестабильное подключение к Wi-Fi

Соединение периодически обрывается.

Источник фото: The Verge
  • На проблему указало MacRumors, изучив «сотни» комментариев на своём форуме, а также в Reddit и сообществе техподдержки Apple.
  • Пользователи заметили, что Wi-Fi может ненадолго отключаться у заблокированного смартфона и включаться при разблокировке. Сбои также бывают, если с iPhone сопряжены разблокированные часы Apple Watch.
  • MacRumors обратилось к Apple за комментарием, но к моменту публикации ответа не получило. Массовая ли проблема и что её вызывает — программное или аппаратное обеспечение, — пока неизвестно. В новых iPhone 17 стоит чип N1 от Apple для Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и протокола «умного» дома Thread — вместо чипа от Broadcom.
  • Издание напомнило: обычно Apple исправляет такие недочёты с последующими обновлениями ПО. iOS 26 c новым дизайном вышла 15 сентября 2025 года. MacRumors полагает, что «скоро» выпустят и первое обновление, но не уверено, что разработчики успеют включить в него исправления для Wi-Fi.

