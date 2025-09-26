Переработки, задержки выплат и зависимость от сезонных работников: завод Foxconn в Чжэнчжоу, где собирают iPhone, снова обвинили в плохих условиях труда

Представители правозащитной China Labour Watch как сотрудники под прикрытием провели больше 100 интервью с работниками. Источник фото: FTБольше половины от примерно 200 тысяч специалистов завода Foxconn — это сезонные работники, хотя, согласно китайскому законодательству, они должны составлять не больше 10% от рабочей силы компании, пишет FT со ссылкой на отчёт China Labour Watch.Выплаты таким работникам задерживали — чтобы не ушли в пик производственной нагрузки. Льготы, предусмотренные штатным сотрудникам, им не полагались: например, оплачиваемый отпуск и больничный или страховые услуги.Многие сотрудники трудятся по 60 часов в неделю. Некоторые — до 75 часов. Одна из работниц сказала FT, что перерабатывала по 2,5 часа в день и работала по шесть-семь дней в неделю.Базовая зарплата — 2100-2400 юаней в месяц (24-28 тысяч рублей по курсу ЦБ на 26 сентября 2025 года). С переработками можно получить примерно 3000 юаней.Несовершеннолетних на заводе не обнаружили, но студентов не мало, и они работают и сверхурочно, и по ночам. Их ставка — 12 юаней в час (140 рублей). О случаях дискриминации известно в отношении этнических меньшинств и беременных женщин.Комнаты в корпоративном общежитии рассчитаны на шесть-восемь человек. Сливы «грязные и засорены», а балконы не открываются. Но опрошенные FT сотрудники говорят, что условия лучше, чем на других местных заводах: есть кондиционеры, горячая вода, места для отдыха и субсидии на питание в столовой.China Labour Watch уже выпускала отчёт про условия на предприятии Foxconn в Чжэнчжоу в 2019 году. В вопросах соотношения штатных и сезонных работников ситуация не улучшилась. То же касается переработок, эксплуатации студентов, оплаты, дискриминации и общежитий. Apple заявила, что начала расследование, как только узнала о новом отчёте, напомнив о приверженности «самым высоким стандартам» — в частности в области прав человека и условий труда. В Foxconn уточнили, что дискриминация на предприятии недопустима.Евгения ЕвсееваТехника24.11.2022Foxconn извинилась перед протестующими сборщиками iPhone и пообещала около $1400 компенсации желающим уволиться А также начала выплачивать обещанные сверхурочные. #новости #apple #foxconn