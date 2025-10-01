M5 — процессор, который не нужен в планшете. Я не знаю ни одной задачи, которую нужно решать на таком. Чтобы загружать даже М4 на 100%... Ну не будет ни один вменяемый человек монтировать на планшете нормальные «видосы». А хреновые можно и на iPhone смонтировать.