По данным журналистов, Apple может презентовать его в октябре 2025 года. Источник здесь и далее: WylsacomiPad Pro, показанный Валентином Петуховым (Wylsacom), работает на ещё не выпущенном компанией чипе М5. Кто поставил устройство блогеру — неизвестно.В состоянии аккумулятора указано, что произведён он в августе 2025 года. В комплекте — адаптер питания на 20 Вт и провод.Корпус выполнен из алюминия, как и у iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. На задней стороне нет «гравировки» — справочной надписи о том, что это за iPad и в какой стране его собрали. Но блогер допускает, что её не стали делать именно на тестовых образцах.Здесь и далее: слева — iPad Pro на M4, справа — ещё не представленный планшетДиагональ экрана — 13 дюймов, как у iPad Pro на M4. Оперативная память — 12 ГБ против 8 ГБ у предшественника.Обложки Smart Folio и клавиатуры для iPad Pro на M4 подойдут и для новинки.В сравнении производительности центрального процессора M5, ожидаемо, сработал быстрее. В одноядерном режиме показал себя на 10% производительнее, а в многоядерном — на 15%.Но Петухов сомневается, что это то, без чего пользователи бы не обошлись или что считали проблемой на iPad Pro с процессором M4. Количество ядер не изменилось. Тактовая частота у обоих чипов примерно одинаковая. L2-кэш увеличился с 4 МБ до 6 МБ.Каждый год мы ждём какого-то величия, а нам говорят: «Вот тебе новый процессор на 15% быстрее. Живи с этим». А ты такой: «А [зачем] мне в iPad вообще процессор M5? Чтобы пользоваться Final Сut? Это, блин, неудобно!WylsacomПетухов: «Если смотреть на графики, то всё настолько близко, что... 10% стоят того, чтобы обновляться? Нет, конечно»Тесты графического процесса показали «разбег поприятнее»: производительность выросла на 34%. При этом iPad — это вряд ли то устройство, на котором будут играть в Resident Evil, отметил блогер.В тесте через приложение AnTuTu центральный процессор iPad Pro на M4 оказался быстрее. Петухов предположил, что причина в «неадаптивности теста». Другого объяснения не нашёл.«В сухом остатке» это «два абсолютно одинаковых планшета», заключил Петухов. Не изменились даже камеры. Новый «чуть быстрее», «но это не то устройство, за которым будет стоять очередь». Скорее всего, он будет интересен тем, у кого совсем старый планшет — например, от 2016 года.M5 — процессор, который не нужен в планшете. Я не знаю ни одной задачи, которую нужно решать на таком. Чтобы загружать даже М4 на 100%... Ну не будет ни один вменяемый человек монтировать на планшете нормальные «видосы». А хреновые можно и на iPhone смонтировать.WylsacomWylsacom уже показывал новинки Apple до официального релиза. В 2024 году, например, устроил распаковку MacBook Pro на М4.#новости #apple