Полина Лааксо
Apple

Стриминговый сервис Apple TV+ отказался от плюса в названии

И анонсировал переход на «новую яркую айдентику».

Актёры Брэд Питт и Дамсон Идрис, а также пилот «Формулы-1» Карлос Сайнс. Изменённое название объявили вместе с датой выхода на Apple TV фильма «F1» Джозефа Косински. Источник фото: Getty Images
  • О каких изменениях в айдентике идёт речь, Apple не уточнила. Интерфейс сервиса на сайте и в приложении Apple TV пока не обновили. Комментарии журналистам компания ещё не дала.
  • В августе 2025 года стриминг повысил цену на подписку в США и ряде других стран с $9,99 до $12,99.

#новости #apple

