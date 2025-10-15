Apple представила Macbook Pro и iPad Pro на новом чипе M5 — по цене от $1599 и $999 соответственно

Предзаказы уже принимают. Продажи откроют с 22 октября 2025 года.У нового чипа М5 по десять ядер центральных и графических процессоров (CPU и GPU соответственно), нейроускоритель и нейродвижок на 16 ядер.Производительность GPU — до четырёх раз выше, чем у M4, и до шести раз выше при работе с нейросетями, чем у M1.Пропускная способность памяти — до 153 ГБ/с, что почти на 30% больше, чем у М4. На M5 также будет работать обновлённая гарнитура Apple Vision Pro.Ноутбук Macbook Pro с экраном 14,2 дюйма выпустили в двух цветах — серебристом и «космическом чёрном». Оперативная память — до 24 ГБ. SSD-накопитель — до 1 ТБ.Дисплей — Liquid Retina XDR. Пиковая яркость — до 1600 нит. Камера — 12 Мп с поддержкой функции «В центре внимания», которая помогает удерживать людей в кадре.Динамиков — шесть. Микрофонов — три. Есть также три порта Thunderbolt 4, разъёмы HDMI и MagSafe 3, слот для карт SDXC и разъём для наушников.Работает на одном заряде до 24 часов. Есть поддержка быстрой зарядки — до 50% за полчаса. Стоит $1599-1999 в зависимости от хранилища (128-160 тысяч рублей по курсу ЦБ на 15 октября 2025 года).iPad Pro на M5 представили с экранами в двух диагоналях — 11 и 13 дюймов. Цвета — серебристый и «космический чёрный».Оперативная память — 12 ГБ. Объём хранилища — 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.Дисплей — Ultra Retina XDR с поддержкой функции адаптации цвета и насыщенности True Tone. Пиковая яркость — до 1600 нит.Широкоугольная камера — на 12 Мп с поддержкой формата ProRes, видеосъёмки в 4К-разрешении и функции «В центре внимания».Пропускная способность памяти — до 150 ГБ/с. Изображения генерируются до четырёх раз быстрее, чем на iPad Pro с чипом M1. Рендеринг — до 6,7 раза быстрее.11-дюймовые планшеты стоят от $999 (79,8 тысячи рублей). 13-дюймовые — от $1299 (104 тысячи рублей).#новости