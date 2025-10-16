Новый MacBook Pro с чипом M5 будут продавать в ЕС и Великобритании без блока питания

В комплекте будет только провод. Изображение: Apple Apple представила MacBook Pro и iPad Pro с новым процессором M5 15 октября 2025 года. Продажи устройств начнутся 22 октября по цене от $1599 и $999 соответственно.Издание Macrumors обратило внимание, что в комплекте нового MacBook Pro для рынков ЕС и Великобритании не будет блока питания — он включает только зарядный кабель. На другие рынки ноутбук будет поставляться с блоком питания мощностью 70 Вт.При этом в некоторых странах ЕС MacBook Pro будет стоить на €100 дешевле, отметило издание, но в каких именно, не уточнило. В Великобритании стартовая цена новой модели такая же, как у предыдущей.Представитель Apple пояснил, что решение продавать новый MacBook Pro в Европе без блока питания связано с планами местных властей установить требования, по которым производители электроники должны предоставлять покупателям возможность покупать устройства без зарядного устройства.В европейской версии интернет-магазина Apple адаптер для MacBook на 70 Вт продаётся за €65. В Великобритании цена составляет 59 фунтов стерлингов.Apple продает свои iPhone без зарядного устройства по всему миру с 2020 года. iPad начали поставлять в ЕС без блока питания в 2024 году из-за европейских правил об обращении с электронными отходами.Данила БычковТехника7 октAndroid Authority: Sony впервые выпустила смартфон без USB-кабеля в комплекте — этому примеру могут последовать и другие производители В 2020 году Apple отказалась от зарядных блоков в комплекте.#новости #macbook