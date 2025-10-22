Apple подала очередную апелляцию по делу против Epic Games — она требует пересмотра решения суда от 2021 года

Прошлую суд отклонил.Источник: ReutersСпор Apple и Epic Games начался летом 2020 года: разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store. В ответ Apple удалила Fortnite из своих магазинов, а Epic Games подал в суд. Тот встал на сторону Apple, но потребовал от компании разрешить размещать внутри приложений ссылки на внешние способы оплаты внутренних покупок.После нескольких разбирательств в апреле 2025 года суд в США постановил, что Apple нарушила предписание от 2021 года, и запретил ей брать комиссию за покупки вне App Store.Теперь Apple обратилась в Апелляционный суд девятого округа США, утверждая, что судья превысила свои полномочия, расширив действие прежнего постановления, пишет 9To5Mac. Компания настаивает либо на отмене апрельского решения и передаче дела другому судье, либо на полном пересмотре предписания от 2021 года.Издание отмечает, что Apple уже пыталась оспорить это предписание в 2024 году, но тогда суд оставил решение в силе.#новости