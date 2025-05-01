Суд в США запретил Apple брать комиссию за покупки вне App Store

Epic Games, с чьей подачи началось разбирательство, обещала вернуть игру Fortnite в магазин приложений в США в ближайшее время.Apple нарушила предписание суда от 2021 года, вынесенное в рамках антимонопольного разбирательства компании и Epic Games, заявила судья Ивонн Гонсалес Роджерс. Об этом пишет Bloomberg.Согласно её решению, уточняет The Verge, компания не может брать комиссию за покупки вне приложений, блокировать или ограничивать «использование кнопок или других призывов к действию», ограничивать разработчиков в выборе стиля или места размещения ссылок для покупок вне приложения.Компания также не может вмешиваться, если пользователи решили покинуть приложение, — можно разместить только «нейтральное сообщение, информирующее пользователей, что они переходят на сторонний сайт».Судья передала дело прокуратуре — там должны выяснить, можно ли считать неуважение к суду со стороны компании уголовным преступлением.Apple заявила, что «категорически не согласна» с решением и подаст апелляцию, пишет Reuters. Глава Epic Games Тим Суини назвал решение «победой для разработчиков и потребителей». По его словам, компания вернёт игру Fortnite в App Store в США в начале мая 2025 года.Спор Apple и Epic Games начался летом 2020 года: разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store. В ответ Apple удалила Fortnite из своих магазинов, а разработчик подал в суд. Суд встал на сторону Apple, но потребовал от компании разрешить размещать внутри приложений ссылки на внешние способы оплаты внутренних покупок.В 2024 году Apple разрешила разработчикам в США добавлять в приложения ссылки на сторонние сайты для оплаты покупок или подписок, но за сделки установила комиссию.Источник: pymnts.com#новости #apple #epicgames