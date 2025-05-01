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Таня Боброва
Apple

Суд в США запретил Apple брать комиссию за покупки вне App Store

Epic Games, с чьей подачи началось разбирательство, обещала вернуть игру Fortnite в магазин приложений в США в ближайшее время.

  • Apple нарушила предписание суда от 2021 года, вынесенное в рамках антимонопольного разбирательства компании и Epic Games, заявила судья Ивонн Гонсалес Роджерс. Об этом пишет Bloomberg.
  • Согласно её решению, уточняет The Verge, компания не может брать комиссию за покупки вне приложений, блокировать или ограничивать «использование кнопок или других призывов к действию», ограничивать разработчиков в выборе стиля или места размещения ссылок для покупок вне приложения.
  • Компания также не может вмешиваться, если пользователи решили покинуть приложение, — можно разместить только «нейтральное сообщение, информирующее пользователей, что они переходят на сторонний сайт».
  • Судья передала дело прокуратуре — там должны выяснить, можно ли считать неуважение к суду со стороны компании уголовным преступлением.
  • Apple заявила, что «категорически не согласна» с решением и подаст апелляцию, пишет Reuters. Глава Epic Games Тим Суини назвал решение «победой для разработчиков и потребителей». По его словам, компания вернёт игру Fortnite в App Store в США в начале мая 2025 года.
  • Спор Apple и Epic Games начался летом 2020 года: разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store. В ответ Apple удалила Fortnite из своих магазинов, а разработчик подал в суд. Суд встал на сторону Apple, но потребовал от компании разрешить размещать внутри приложений ссылки на внешние способы оплаты внутренних покупок.
  • В 2024 году Apple разрешила разработчикам в США добавлять в приложения ссылки на сторонние сайты для оплаты покупок или подписок, но за сделки установила комиссию.
Источник: pymnts.com
Источник: pymnts.com

#новости #apple #epicgames

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