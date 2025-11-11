Его разработали вместе с дизайн-студией, которая создала «культовую» чёрную водолазку Стива Джобса. Источник: VogueiPhone Pocket спроектирован так, чтобы «подходить к любому iPhone», говорится в заявлении Apple. Аксессуар можно носить разными способами — в руке, на теле или прикреплённым к сумке. При растяжении ткань открывает содержимое чехла и позволяет заглянуть на экран iPhone.Дизайн аксессуара Apple разработала в партнёрстве с японской дизайн-студией Issey Miyake — авторами «культовой» чёрной водолазки Стива Джобса, отмечает 9to5Mac.iPhone Pocket доступен в двух вариантах — с коротким и длинным ремешком. Цена первого составляет $150, второго — $230. В Apple подчеркнули, что чехлы выпустят лимитированной серией, но не уточнили точное количество аксессуаров, которые поступят в продажу.Продажи iPhone Pocket начнутся 14 ноября 2025 года. Покупатели смогут приобрести его в 10 флагманских Apple Store по всему миру, также чехол будет доступен для онлайн-заказа в США, Китае, Сингапуре, Южной Корее, Японии, Великобритании, Франции и Италии.Источник здесь и далее: Apple#новости #apple #iphone