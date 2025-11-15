FT: Тим Кук может покинуть пост гендиректора Apple в начале 2026 года — это «запланированное» решение, не связанное с результатами компании

Окончательного решения по преемнику пока нет, говорят источники газеты.Источник: BloombergСовет директоров и старшие руководители Apple «активизировали» подготовку к смене гендиректора компании, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Наиболее вероятным преемником называют вице-президента компании по аппаратному обеспечению Джона Тернуса.Возможный уход Кука — «давно запланированный» шаг, не связанный с текущими результатами компании, которая может завершить год «высокими» продажами iPhone, отмечает издание.По данным FT, объявить о перестановках могут после публикации квартального отчёта в январе 2026 года, охватывающего «критически важный» праздничный период. Это даст время новой команде руководителей «обосноваться» до крупных ежегодных мероприятий компании — конференции разработчиков в июне и презентации нового iPhone в сентябре.Тим Кук возглавил Apple летом 2011 года, сменив на посту сооснователя компании Стива Джобса. За это время рыночная капитализация Apple выросла с $350 млрд до $4 трлн. С начала 2025 года к середине ноября акции подорожали примерно на 12%, подчёркивает FT. На торгах 14 ноября они закрылись на отметке $272,4 за штуку.#новости #apple