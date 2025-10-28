Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Карьера
Образование
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Apple

Рыночная капитализация Apple впервые превысила $4 трлн

Apple — третья в мире компания, преодолевшая этот рубеж.

Тим Кук. Источник фото: Apple
Тим Кук. Источник фото: Apple
  • На 16:45 мск акции растут менее чем на 1% и торгуются на отметке $269,6 за штуку. Капитализация — $4,001 трлн.
  • С апрельских минимумов, когда компания за один день потеряла $310 млрд капитализации, и к концу октября 2025 года её бумаги подорожали на 56%.
  • Прирост в цене связывают, помимо прочего, со «стабильными» продажами iPhone 17, в том числе в Китае, пишет CNN. По словам CNBC, представленные в сентябре 2025 года модели «продаются лучше предшественниц».
  • Apple также удалось избежать «худших сценариев», к которым могли привести ввозные пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом. Часть цепочек перенаправили через Индию и Вьетнам.
  • 30 октября 2025 года Apple будет отчитываться за четвёртый квартал.
Источник графика: Reuters
Источник графика: Reuters

#apple #новости

2
1
35 комментариев