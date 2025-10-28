Рыночная капитализация Apple впервые превысила $4 трлн

Apple — третья в мире компания, преодолевшая этот рубеж.Тим Кук. Источник фото: AppleНа 16:45 мск акции растут менее чем на 1% и торгуются на отметке $269,6 за штуку. Капитализация — $4,001 трлн.С апрельских минимумов, когда компания за один день потеряла $310 млрд капитализации, и к концу октября 2025 года её бумаги подорожали на 56%.Прирост в цене связывают, помимо прочего, со «стабильными» продажами iPhone 17, в том числе в Китае, пишет CNN. По словам CNBC, представленные в сентябре 2025 года модели «продаются лучше предшественниц».Apple также удалось избежать «худших сценариев», к которым могли привести ввозные пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом. Часть цепочек перенаправили через Индию и Вьетнам.30 октября 2025 года Apple будет отчитываться за четвёртый квартал.Источник графика: ReutersОтметку в $1 трлн Apple пробила в 2018 году. $2 трлн — в 2020 году. $3 трлн — в 2021-м.#apple #новости