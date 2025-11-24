Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Карьера
Крипто
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Apple

Bloomberg: в iOS 27 почти не будет новых функций — Apple сфокусируется на улучшении производительности и оптимизации

То же касается macOS 27.

Фото Bloomberg
Фото Bloomberg
  • После масштабного редизайна своих операционных систем Apple решила сосредоточиться на доработке ПО, выяснил обозреватель Bloomberg Марк Гурман.
  • По его данным, компания сосредоточена на улучшении производительности и решении проблем, с которыми сталкиваются пользователи iOS 26 и macOS 26. Среди них — перегрев устройств, высокий расход заряда аккумулятора, сбои пользовательского интерфейса, медленные анимации, а также проблемы с сотовой связью, навигацией и ошибки приложений.
  • Инженеры Apple «тщательно изучают» операционные системы на предмет багов, ненужных функций и ищут возможности для «значительного» повышения производительности и оптимизации, пишет Гурман.
  • Впрочем, компания работает и над некоторыми новыми функциями. В их числе обновление Safari, поддержка платформы для совместной работы Microsoft Exchange, новый проигрыватель QuickTime X и видеоконференции с более высоким разрешением.
  • Кроме того, Apple продолжает разработку функций ИИ. Компания планирует добавить в свои ОС чат-бота под названием Veritas, возможности веб-поиска с использованием нейросетей, а также «ориентированного на здоровье ИИ-агента».
Ася Карпова
Apple
Тим Кук не собирается уходить с поста гендиректора Apple в 2026 году — Bloomberg

FT сообщало, что Кук покинет должность в период с конца января по июнь 2026-го.

Источник: Bloomberg

#новости #ios #macos

2
3 комментария