Bloomberg: в iOS 27 почти не будет новых функций — Apple сфокусируется на улучшении производительности и оптимизации

То же касается macOS 27.Фото BloombergПосле масштабного редизайна своих операционных систем Apple решила сосредоточиться на доработке ПО, выяснил обозреватель Bloomberg Марк Гурман.По его данным, компания сосредоточена на улучшении производительности и решении проблем, с которыми сталкиваются пользователи iOS 26 и macOS 26. Среди них — перегрев устройств, высокий расход заряда аккумулятора, сбои пользовательского интерфейса, медленные анимации, а также проблемы с сотовой связью, навигацией и ошибки приложений.Инженеры Apple «тщательно изучают» операционные системы на предмет багов, ненужных функций и ищут возможности для «значительного» повышения производительности и оптимизации, пишет Гурман. Впрочем, компания работает и над некоторыми новыми функциями. В их числе обновление Safari, поддержка платформы для совместной работы Microsoft Exchange, новый проигрыватель QuickTime X и видеоконференции с более высоким разрешением.Кроме того, Apple продолжает разработку функций ИИ. Компания планирует добавить в свои ОС чат-бота под названием Veritas, возможности веб-поиска с использованием нейросетей, а также «ориентированного на здоровье ИИ-агента».Ася Карповавчера